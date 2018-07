El Ice Rink recorrerá todo el Perú, ahora en el Rimac

¡La primera pista de patinaje sobre hielo itinerante llega al Perú! El Rímac es el primer distrito en el que se instaló el Ice Rink desde el viernes 29 de junio en el Club Revólver (Jirón Patrocinio 202 – Alameda de los Descalzos – Puerta N° 3)

La pista de patinaje sobre hielo Ice Rink ofrece verdadera diversión sobre hielo real. Esta pista de patinaje iniciará su recorrido por diversos lugares del país y empezará la aventura en el departamento de Lima.

Esta es la época ideal para disfrutar de esta nueva opción de sano entretenimiento familiar y deportivo, donde pueden disfrutar niños, jóvenes y adultos. Y viviendo toda la fiebre del mundial, Ice Rink es la mejor opción para sentir la verdadera sensación del hielo: “Somos Rusia on Ice, vívelo en Ice Rink”.

Ice Rink es el sueño de muchos amantes del patinaje sobre hielo que no han podido cumplir su sueño. ¡Ahora no hay excusas! Y si los adultos, jóvenes o niños no saben patinar, Ice Rink cuenta con monitores dentro y fuera de pista que se encargan de supervisar y orientarlos.

Ice Rink estará durante el mes de julio del 2018 en el Club Revólver del Rímac (Jirón Patrocinio 202 – Alameda de los Descalzos – Puerta N° 3), y su horario de atención es de lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 pm (venta de entradas únicamente en nuestra boletería y hasta las 09:00 pm). Costo de la entrada 25 soles por 20 minutos.

