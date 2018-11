Hyundai Motor anuncia una asociación de innovación abierta con Universidad de Brown

Hyundai Motor Company ha anunciado una asociación con Brown University, coincidiendo con el lanzamiento del ‘Desafío Visionario Hyundai’, que forma parte de su hoja de ruta de innovación abierta para liderar el futuro mercado de movilidad y asegurar las capacidades relacionadas en Industrias diversas.

Hyundai se ha asociado con Brown University para centrarse en el desarrollo de soluciones de movilidad futuras, que cubran la movilidad de inspiración biológica, las asociaciones entre personas y máquinas y el fenotipado digital. Este proyecto posiciona aún más a Hyundai como líder de la cuarta Revolución Industrial con una innovación disruptiva que utiliza el conocimiento profesional en diversos campos, al tiempo que aprovecha socios con ideas perspicaces y creativas.

El Hyundai Visionary Challenge 2018 es el nuevo proyecto de innovación abierta de Hyundai que pretende desarrollar asociaciones activas en campos sin explotar, descubriendo así nuevas ideas creativas e innovadoras que acelerarán el desarrollo de tecnología avanzada de movilidad en el futuro.

Los cuatro ganadores del desafío incluyen: Robótica aérea robusta inspirada en murciélagos por Alberto Bortoni et al; Pedestrians to Pilots por Brittany Baxter et al; Mejora de la asociación hombre-máquina usando realimentación social de realidades mixtas, David Whitney et al; y la retroalimentación basada en la biometría para Aumentar la confianza del ciclista, Aarit Ahuja et al.

Hyundai planea agregar y ampliar asociaciones en el futuro, al mismo tiempo que diversifica las tareas de investigación para que el Desafío Visionario de Hyundai funcione como unA plataforma de innovación abierta única. Establece una estrategia para utilizar el proyecto como punto de partida para la investigación mutua y la cooperación con socios globales. Con esto, la compañía espera obtener nuevas ideas a través de asociaciones para la tecnología futura, ampliar la red de recursos humanos para el intercambio de conocimientos, crear una plataforma de ideas sostenible en línea y móvil, y mejorar la imagen de la marca en el mercado global.

