Huawei crea el primer Clipshare con We The Lion

Huawei junto a We the Lion, la banda nacional que viene conquistando los escenarios nacionales e internacionales, realizaron por primera vez un “ClipShare”.

El “ClipShare”, nombre elegido para esta acción, es un álbum musical interactivo que solo se podrá disfrutar juntando 3 dispositivos (sin importar la marca); es decir, se puede reproducir de manera completa usando la función multi pantalla a la vez en tres dispositivos móviles, de lo contrario, solo se apreciaría una parte de la interacción que se genera de pantalla a pantalla.

Y es que el objetivo de esta acción es que se comparta un momento divertido entre amigos y amigas al ingresar al site de Facebook, elegir uno de los tres clips, poner los teléfonos juntos y darles play. Con ello, disfrutarás de un extracto de la canción Move Along de We The Lion.

“Como marca líder queremos brindar lo mejor a los consumidores, hace poco hicimos un unboxing cantado que, según comentarios del público, gustó mucho, hoy, salimos nuevamente de lo tradicional y presentamos nuestro primer CLIPSHARE. Estamos seguros que la innovación de la idea y la participación de una banda tan querida como We The Lion harán de esta campaña un éxito”. Indicó Gabriela Cortés, Gerente de Marketing de Huawei del Perú.

Esta acción forma parte de la estrategia de marketing creativa e innovadora que la marca viene realizando alrededor de su último lanzamiento: el Huawei P9 Lite 2017. Este es un dispositivo innovador que es perfecto para los jóvenes y que, gracias a esta acción, ellos pueden disfrutar en compañía de tres amigos, y así disfrutar de una experiencia distinta.

Se puede disfrutar del “ClipShare” a través del siguiente link:

https://www.facebook.com/Huawe imobilePE/posts/13894337944267 01

