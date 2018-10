Hoy se estrena documental “It will be chaos” por HBO

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera al Mediterráneo la ruta marítima más mortal del mundo. Sólo en junio y julio de 2018, 850 personas perdieron la vida tratando de cruzar este mar.

Desarrollado entre Italia y el corredor de los Balcanes, IT WILL BE CHAOS se centra en dos inolvidables historias de refugiados que, con fortaleza y resiliencia, van en busca de un futuro mejor y más seguro. Este documental es un retrato épico, y a la vez íntimo, de las vidas en tránsito y las consecuencias humanas de la crisis de refugiados que atraviesa el Mediterráneo.

Descubre más acerca de las implicaciones de esta crisis migratoria el hoy lunes 8 de octubre . IT WILL BE CHAOS estrena a las 8:00 PM por HBO.

Cada lunes estrena un nuevo documental de la temporada de documentales 2018.

