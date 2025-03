Hoy domingo 21 de marzo en Lima: sí puedes salir a caminar pero no usar auto particular

Desde el lunes 15 hasta el domingo 28 de marzo rigen nuevas medidas para Lima Metropolitana, que bajó de nivel de riesgo «extremo» a riesgo «muy alto» frente al coronavirus.

De acuerdo con el Decreto Supremo 046-2021-PCM, que oficializa la nueva clasificación de las provincias según el nivel de riesgo de contagio, en Lima Metropolitana se ha levantado la cuarentena pero no el toque de queda.

Por lo tanto, los domingos 21 y 28 de marzo ya no habrá inmovilización social total. Esto significa que la gente sí puede salir a caminar, montar bicicleta y realizar otras actividades durante la mañana y la tarde.

Sin embargo, esto podrá hacerse solo hasta las 9 de la noche, cuando se inicia el toque de queda. La medida, como se sabe, se prolonga hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

Lo que no se puede hacer, de acuerdo con el mismo decreto, es circular en auto particular los domingos 21 y 28 de marzo. Esto no solo ocurre en Lima sino en las provincias clasificadas en nivel de riesgo «alto», «muy alto» y «extremo».

Excepcionalmente, los domingos 21 y 28 de marzo sí podrán circular los vehículos particulares que cuenten con el respectivo pase vehicular emitido por la autoridad competente. También podrá hacerlo el personal de los organismos del sistema electoral peruano, siempre que porten su credencial o documento que acredite el vínculo con la entidad.

Cabe indicar que la Provincia Constitucional del Callao se mantiene en nivel de alerta extremo.

Playas cerradas

Asimismo, hasta el 28 de marzo no se podrá ingresar a la playa ni se podrá hacer uso de las zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar. Esto rige no solo para las provincias con nivel de alerta muy alto (como Lima), sino para zonas con nivel extremo.

La misma restricción rige para las riberas de ríos, lagos o lagunas ubicados en provincias clasificadas como extremo o muy alto.

Conoce la nueva clasificación según el riesgo de contagio que rige durante la segunda quincena de marzo:

Nueva clasificación de provincias según riesgo de contagio del covid-19 by Agencia Andina on Scribd

Transporte público

Asimismo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó a la ciudadanía que desde el domingo 21 de marzo los nuevos horarios que tendrán los servicios de transporte público en Lima y Callao son los siguientes:

El servicio del Metropolitano se brindará de lunes a sábado de 5 a. m. a 9:30 p. m. y los domingos de 5 a. m. a 9 p. m.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de lunes a sábado de 5 a. m. a 9:30 p. m. y los domingos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Los Corredores Complementarios operarán de lunes a sábado de 5 a. m. a 9:30 p. m. y los domingos de 5 a. m. a 9 p. m.

El servicio de transporte regular en Lima y Callao seguirá atendiendo en el horario de lunes a domingo de 5 a. m. a 9 p. m.

El servicio de taxi y transporte de trabajadores podrá funcionar las 24 horas del día y tendrán que estar autorizados por la ATU.

Entre las 9 p. m. y 4 a. m. solo se podrá trasladar a las personas que presten servicios esenciales y cuenten con su pase laboral e identificación o credencial de su centro de trabajo.

También se podrán movilizar quienes necesiten atención médica o aquellos que se dirijan al aeropuerto portando su boleto aéreo.

Fuente: Agencia Andina