Hikvision y Green River para proteger a la población amenazada de ánsares indios

Hikvision, el principal proveedor mundial de productos y soluciones de seguridad innovadores, se está asociando con Green River, una ONG con sede en China que promueve y organiza actividades de protección ambiental, para proteger al ánsar indio, una de las aves capaces de volar a mayor altitud en el mundo.

El nacimiento del río Yangtsé y el lago Bender en China occidental constituyen un hábitat natural de gran altitud para el ánsar indio salvaje. Esta zona es una “tierra de nadie” a 4.700 metros sobre el nivel del mar que sirve como refugio para especies animales raras. Amenazada por los cazadores furtivos y el robo de sus huevos, la población de ánsares indios del área llegó a caer vertiginosamente hasta los aproximadamente 1.000 ejemplares. En 2012, Green River lanzó su programa para monitorear y proteger al ánsar indio con un seguimiento y protección continuos de las aves y el medio ambiente local.

Este año, Green River empezó a utilizar cámaras de seguridad de Hikvision para monitorear y proteger al ánsar indio. Para poner en práctica una solución de seguimiento permanente en cualquier condición meteorológica en las regiones naturales de gran altitud, se establecieron decenas de puestos de observación de aves. Hikvision suministró tecnología de video que reduce la necesidad de vigilancia manual convencional, así como el impacto negativo asociado de las actividades humanas en hábitats de aves. Green River usa equipos de Hikvision para transmitir video en vivo de alta definición a audiencias en línea y crear conciencia sobre la necesidad de proteger todo tipo de vida silvestre, incluso el ánsar indio.

El 6 de diciembre de 2018, Green River y Hikvision firmaron un memorando de entendimiento para continuar con su colaboración en 2019. Hikvision desarrollará cámaras de video específicamente adaptadas para usar en los hábitats de gran altitud del ánsar indio. Para asegurar que Green River pueda obtener y procesar datos de la vida silvestre de manera eficaz, Hikvision seguirá apoyándola con procesamiento avanzado de imágenes, almacenamiento de datos y tecnología de transmisión. Todo esto sirve para asegurar la biodiversidad y la sostenibilidad de la región del nacimiento del río Yangtsé.

“El bienestar público y la protección ambiental están beneficiándose con las aplicaciones de alta tecnología en todo el mundo. La tecnología de video, en particular, ayuda inmensamente en las iniciativas de protección de la vida silvestre. Y Hikvision tiene las herramientas y la voluntad de ayudar”, dice Yang Xin, fundador y presidente de Green River. “La firma de este memorando de entendimiento es solo un comienzo. En el futuro, colaboraremos para promover la investigación y la conservación, y usaremos nuevas tecnologías para mostrar la belleza de la biodiversidad”.

Hikvision es más conocido como proveedor de equipos de seguridad para asegurar empresas, comunidades y familias. No obstante, como lo prueba su colaboración con Green River, los equipos de seguridad de Hikvision también pueden usarse para proteger nuestro mundo natural. Cai Changyang, vicepresidente senior de Hikvision, señaló que la tecnología de video de la compañía se ha utilizado en diversos proyectos de protección ambiental y que Hikvision se complace en promover la protección ambiental y la conservación.

“En los últimos años, Hikvision ha acumulado una valiosa experiencia y conocimientos técnicos de protección ambiental con tecnología de video. Hemos participado en programas de protección de los pandas, los tigres siberianos y, ahora, los ánsares indios. Pero aún queda un largo camino por recorrer”, dice Cai Changyang. “Y en el futuro seguiremos explorando nuevas tecnologías para hacer nuestro propio aporte al desarrollo sostenible del mundo”.

