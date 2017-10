“Que hiciste” el tema vals con Nicole Pillman

La cantautora Nicole Pillman presenta el primer tema de su cuarto álbum,el cual esta dedicado íntegramente a la música peruana.

“Qué Hiciste” es una canción de amor y perdón, un vals inspirado en una historia real, con arreglos contemporáneos pero respetuosos de la tradición criolla.

“Herencia” es mi cuarto álbum y es un material que ha sido grabado totalmente en vivo (Audio y Video), disfruté mucho del proceso de composición y grabación, es un disco que presenta 9 canciones inéditas en géneros peruanos, siento que este no es un giro en mi carrera, porque siempre he interpretado música peruana y me encanta, tenía en mente realizar esta producción desde hace un buen tiempo, estoy feliz de poder presentar canciones en géneros criollos y peruanos a mi estilo >>

El disco será lanzado en octubre del presente año en formado CD/DVD y en plataformas digitales, el material además viene acompañado de un documental titulado “Herencia, La Película” producido por Big Bang Films Perú, bajo la dirección de John Mayta y Sandro Ventura.

“Herencia, La Película” se estrena en cines el 19 de octubre y en él se aborda la situación actual de la música criolla y la industria musical peruana, cuenta con entrevistas exclusivas a grandes personalidades de la música criolla como Eva Ayllón, José Escajadillo y el recientemente desaparecido cantautor Andrés Soto.

​​“Qué Hiciste” ha sido compartido de forma gratuita para su descarga en la plataforma SoundCloud de la cantautora así como el video puede ser visto en su página de Facebook y canal de youtube.

Me gusta: Me gusta Cargando...