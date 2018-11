Herramienta digital que convierte los mensajes de odio por amor

Diferentes mensajes de odio serán hackeados en las redes sociales de usuarios peruanos como parte de la campaña #MásAmorMenosOdio, iniciativa emprendida por la marca Absolut Vodka con la finalidad de promover amor, respeto e igualdad en la sociedad.

Para el hackeo se rastrearán mensajes con contenido de violencia y odio generados en Twitter a través de un novedoso sistema denominado Tweetrigami, el cual permite a los miembros de esta red identificar múltiples mensajes homofóbicos, racistas, xenófobos, de identidad de género, entre otros, para ser convertidos en mensajes de amor.

El público podrá formar parte de esta iniciativa, identificando los contenidos de odio publicados por otras personas, le darán la opción de responder y colocarán el hashtag #MásAmorMenosOdio, luego Absolut Vodka responderá con un mensaje positivo y convertirá el odio en amor a través de un corazón de origami en digital. Estos mensajes convertidos serán contabilizados, próximamente, a través de la plataforma digital www.absolutlove.pe.

A este movimiento se han unido diversos integrantes de instituciones como el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), It Gets Better, Ashanti Perú y diferentes personalidades como el regidor de la Municipalidad de Lima, Manuel Siccha, la periodista Sofía Carrillo, la actriz Alessandra Denegri, entre otros.

