“Herido” El trap que nos presenta Sophy Mell

La ecuatoriana Sophy Mell nos sigue sorprendiendo con su versatilidad. Son contadas las mujeres que incursionan en este género musical denominado trap, que tiene muy buena acogida entre la juventud.

La producción musical de Herido se realizó en la ciudad de Medellín, Colombia, estuvo a cargo del conocido productor Ovy y en la letra participó Sophy Mell. El video lyric fue producido en las ciudades de New York y Guayaquil.

“Siempre quise hacer un trap, Herido es un tema que me encantó realizarlo por todo lo que tiene y dice, creo que las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos y esto en sí es una muestra de lo que les digo.

El trap es una forma de expresión que va más allá del género urbano, si bien todo lo que digo en mis canciones son vivencias, no encontré mejor forma de hacerlo a través de este género que va rompiendo paradigmas de lo que la música puede hacer.

Herido no es un tema más, nació y está creciendo gracias a la aceptación de la gente que le gusta el trap o incluso de gente a la que no le gusta, en el video lyric de Herido que ya va camino al millón de views en su primer mes, existen muchos comentarios recurrentes de gente que no les gustaba este género pero que a través de este tema han encontrando eso que otros disfrutan al escuchar este tipo de música

Los invito a todos a que me sigan en mis redes @sophymell para que se enteren de todo lo que estoy haciendo y para que estén pendientes de mi nuevo tema Ponte Paʼmi que viene pronto y que es mi primer featuring con artistas reconocidos del género como lo son Jowell y Randy, una ves más gracias a todos por su apoyo.” Sophy Mell

El tema Herido de Sophy Mell está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, iTunes, Amazon y pueden ver el video lyric en su canal oficial de YouTube. A mediados del presente año

estará lanzando su siguiente promocional titulado

“Ponte Pa’ Mi” que forma parte del álbum que saldrá este año.

