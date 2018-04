HBO revela devastador impacto del desecho ilegal de residuos radioactivos en “Atomic Homefront”

El documental original se estrena el 16 de abril, solo por HBO.

Dirigido por la nominada al Oscar Rebecca Cammisa, el impactante documental ATOMIC HOMEFRONT revela los efectos tóxicos a largo plazo de los residuos nucleares para las comunidades. Esta producción original de HBO se estrena el lunes 16 de abril a las 8:00 p.m. y también estará disponible en HBO GO.

En 1942, el gobierno de los Estados Unidos eligió el centro de la ciudad de St. Louis, en el Estado de Missouri, para instalar la unidad de procesamiento de uranio para la producción de las primeras bombas nucleares. A lo largo de los siguientes 25 años, la basura radioactiva de esas instalaciones fue enviada a áreas en los suburbios al norte y al oeste de la ciudad, e incluso se desechó en un relleno sanitario al norte del condado de St. Louis. Pero, hasta hace poco, muchos habitantes de la región no sabían que la basura se había convertido en una bomba de tiempo. Hoy, están peligrosamente cerca de 47 mil toneladas de residuos radioactivos; y tanto entre actuales como ex-habitantes de dichas áreas se han registrado altos índices de cáncer, otras enfermedades y defectos congénitos, posiblemente como resultado de la radiación ionizante.

Filmado a lo largo de tres años, ATOMIC HOMEFRONT se concentra en dos comunidades que demandan respuestas de las empresas, de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, sigla en inglés) y de otros órganos gubernamentales estadounidenses. El grupo Coldwater Creek – Just the Facts (Coldwater Creek – Solo los Hechos) está ayudando a llevar más conocimiento a la comunidad y a profesionales de la salud, trabajando por la inclusión de la región en la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación y defendiendo pruebas y medidas adicionales en la cuenca de Coldwater Creek. El documental de HBO sigue la actuación de Jenell Wright, cofundadora de Just the Facts, y su lucha para conseguir respuestas sobre el aumento de la contaminación del río. El programa también destaca la actuación de personas comunes, entre ellas madres que crearon el grupo Just Moms STL y enfrentan a la EPA, a órganos y servicios estatales, a la dueña y a la operadora del relleno sanitario.

ATOMIC HOMEFRONT tiene dirección y producción de Rebecca Cammisa. Los productores ejecutivos son Unseen Hand, Bill Benenson, Laurie Benenson, Rose Villaseñor, Adilia Aguilary, Mary Recine, Olivia Negrón y, por HBO, Sheila Nevins. La producción es de James B. Freydberg y Larissa Bills. Sara Bernstein es la productora senior.

