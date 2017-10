HBO presenta nuevos estrenos exclusivos de las películas

Más taquilleras de Hollywood todos los sábados de octubre

HBO presenta lo mejor de los principales estudios de Hollywood con una nueva cartelera de películas para el mes de octubre, estrenando cada sábado a las 8:00 p.m. , incluyendo:

Enemigo de todos (Hell or High Water)

7 de octubre

Con cuatro nominaciones al Oscar® – incluyendo Mejor Película y Mejor Guión Original – este thriller de crímenes ‘Western’ sorprendió a espectadores y críticos. La película es protagonizada por Chris Pine y Ben Foster, quienes interpretan a dos hermanos que roban bancos con un objetivo inusual – devolver el dinero – y tienen a un Texas Ranger, interpretado por el ganador al Oscar® Jeff Bridges, detrás de ellos.

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

14 de octubre

Animales fantásticos y dónde encontrarlos es la primera historia de la franquicia de Harry Potter enfocada en personajes adultos que viven en una ciudad como cualquier otra. El año es 1926, y Newt Scamander (interpretado por el ganador del Oscar® Eddie Redmayne) acaba de terminar una excursión global donde debía encontrar y documentar una extraordinaria variedad de criaturas mágicas, pero después de una parada en Nueva York, parece que algunos de esos descubrimientos están por reaparecer.

Sully

21 de octubre

Basado en la historia real de un aterrizaje de emergencia de un piloto comercial estadounidense en el río Hudson de la ciudad de Nueva York, Sully es una poderosa historia sobre un héroe sin pretensiones que no está preparado para lo que acompaña la fama y la notoriedad. La película es protagonizada por Tom Hanks, dos veces ganador del Oscar®, quien interpreta al Capitán Chesley “Sully” Sullenberger y fue dirigida por el director dos veces ganador del Oscar® Clint Eastwood.

Sing ¡Ven y canta! (Sing)

28 de octubre

Cuando un gran teatro cae en tiempos difíciles, un concurso de canto tiene la posibilidad de cambiar su historia. Con un talentoso grupo de ganadores al Oscar® prestando sus voces para darle vida a estos personajes – desde Matthew McConaughey hasta Reese Witherspoon – Sing es un cuento inolvidable de perseverancia, que demuestra que soñar es lo más importante. Cinco “estrellas” improbables emergen como los principales competidores de este concurso de canto – un ratón, un elefante, un cerdo, un puerco espín y un gorila – y creen que esta es su única oportunidad para cambiar el curso de sus vidas.

