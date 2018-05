Haydée Cáceres en “Asu Mare 3”

La Primera Actriz Haydée Cáceres anunció que formará parte del elenco de la película “Asu Mare 3” junto a Carlos Alcántara, en la que personificará a la mamá de Melania Urbina.

Asimismo, Haydée estrenó con éxito la obra “Hogar dulce hogar”, escrita y dirigida por Gianfranco Mejía, y producida por Mever Producciones, comedia familiar que muestra muchos problemas que pasa una familia el día que debe estar más unida que nunca, navidad.

“Hogar dulce hogar” es la historia de la familia Paredes que atraviesa por un momento bien difícil, hace 8 meses falleció la cabeza de la familia, Carlos, esposo de Patricia y padre de Leonardo, Stephanie y Melissa, Patricia ya tiene otra relación, está con un empresario llamado Gabriel, Leonardo y Stephanie no aceptan esta relación y sienten cólera con Gabriel y con la misma Patricia, al igual que con el enamorado de Melissa que es Érick, quien es bastante impertinente y no lo aguantan, otro que no aprueba la relación entre Gabriel y Patricia es el abuelo, Francisco quien está siempre borracho.

Esta familia constantemente está en conflicto y lo peor es que todo se desarrolla en navidad, que es cuando la familia debe estar más unida que nunca.

Este montaje se presentarán miércoles 16, jueves 17, miércoles 23 y jueves 24 de mayo a las 8.30 pm. en el Teatro Auditorio de Miraflores (Av. Larco 1150, Sótano, Miraflores).

