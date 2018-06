“Hap and Leonard: The Two-Bear Mambo”, nueva entrega de la serie estrena el 5 de junio

James Purefoy (“The Following,” “Rome”) y Michael Kenneth Williams (“The Night Of,” “The Wire,” 12 Years a Slave) regresan a la pantalla para interpretar a Hap and Leonard mientras se suman nuevos actores como Louis Gossett Jr, Corbin Bernsen y Andrew Dice Clay

AMC anuncia que “Hap and Leonard: The Two – Bear Mambo”, la tercera entrega de su serie original y dramática con un guión aclamado por la crítica, estrena los martes a partir del 5 de junio al terminar la emisión de la película de las 8:00 p.m. La nueva entrega de seis episodios se basa en “The Two Bear Mambo”, el tercer libro de la saga del autor Joe R.Lansdale.

La serie “Hap and Leonard”, basada en el libro con el mismo nombre y escrito por el famoso autor Joe R. Lansdale, cuenta la historia de dos mejores amigos, Hap Collins (James Purefoy, “The Following,” “Rome), un tejano blanco con una debilidad por las mujeres sureñas, y Leaonard Pine (Michael K. Williams, “The Night Of,” “The Wire,” 12 Years a Slave), un ex soldado que peleó en Vietnam y con fuerte temperamento. Hap y Leonard se dan a la labor de encontrar a la desaparecida Florida Grange en Grovetown una ciudad infestada de miembros del Klan. A medida que el misterio se desvela, ambos se encuentran en situaciones extrañas. Establecidos una vez más en el este de Texas, contra una inminente tormenta de proporciones bíblicas, Hap y Leonard se apresuran a localizar a Florida antes de que el Klan los ubique. Los chicos llegan a la conclusión de que los buenos no siempre ganan y que nadie supera a la Madre Naturaleza.

En esta nueva entrega, grandes estrellas de Hollywood se suman al elenco original. El actor Louis Gossett Jr. (An Officer and a Gentleman, Roots), ganador de un Oscar y múltiples Globo de Oro y premios Emmys, interpreta a Bacon, un veterano de guerra que trabaja como cocinero en un restaurante local. Por otro lado, Corbin Bernsen (“L.A. Law,” “Psych”), nominado a un Globo de Oro y premios Emmy, se pone en la piel de Jefe Cantuck, el insolente Jefe del Departamento de Policía de Grovetown. El papel del disc jockey más rebelde del pueblo, Sonny Knox, está representado por Andrew Dice Clay (Blue Jasmine, “Entourage”). La actriz Laura Allen (“American Horror Story: Cult,” Mona Lisa Smile) es la oficial Reynolds, una policía tejana que esconde su fanatismo detrás de su insignia. Por último, el músico Curtis Harding intepreta a la leyenda de blues, L.C Soothes y a su nieto, Bobby Joe.

“Hap and Leonard” es una serie original producida por AMC Studios. John Wirth (“Hell on Wheels,” “Terminator: The Sarah Connor Chronicles”) regresa en la tercera temporada como showrunner y productor ejecutivo, y Jim Mickle, Nick Damini, Jeremy Platt y Linda y Michael Katleman. Pam Veasey se une al equipo de escritores junto a Nick Damici, Ione Lloyd, Jim Mickle y John Wirth.

