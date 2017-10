Halloween: Recomendaciones de seguridad para cuidar niños

La Municipalidad de Miraflores brindó algunos consejos de seguridad para disfrutar la “Noche de Brujas” con tranquilidad.

Serenazgo distrital estará alerta ante cualquier emergencia y habrá patrullaje constante por las principales vías del distrito.

Ante las próximas celebraciones por Halloween, una fiesta esperada por cientos de niños, la Municipalidad de Miraflores brinda algunas recomendaciones de seguridad para que los menores vivan esta fecha de manera segura.

En ese sentido, el gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna, Augusto Vega, indicó que los pequeños deben salir a pedir dulces acompañados por un adulto responsable, además que es preferible que caminen en grupos. Otro de los consejos es recibir las golosinas en la puerta y no ingresar a viviendas que no conozcan.

Asimismo, para evitar que los pequeños se extravíen, Vega García sugirió colocar el nombre del niño, dirección y el teléfono al interior del disfraz. También, pidió a los padres estar atentos y no perder de vista a sus hijos. “Lo primordial es no distraerse conversando por el celular o con otras personas en la calle. No debemos dejarlos solos, pues algún desconocido podría aprovechar este descuido”, señaló.

Por otro lado, el experto en temas de seguridad sostuvo que esta fecha es muy aprovechada por los delincuentes, por lo que sugirió no dejar la casa sola o, en todo caso, contar con una persona de confianza que viva cerca para que esté alerta ante cualquier movimiento sospechoso.

Finalmente, informó que el Serenazgo estará atento ante cualquier emergencia que pueda registrarse en Miraflores y se contará con un patrullaje constante por las principales vías del distrito.

