Guía para mudarte sin estrés este 2019

Si estás pensando en mudarte y no sabes como hacerlo sin estresarte, aquí te dejamos una guía práctica para que te mudes sin contratiempos.

Antes de la Mudanza

1.Planifica tu mudanza (Encuentra el departamento y coordina la fecha y hora de mudanza)

Lo más importante antes de contratar a la empresa de mudanza es que tengas bien definido el lugar, la fecha y hora para tu mudanza. También es importante que consultes en ambos lugares las fechas de mudanza. Hay edificios/casa/condominios que tienen horarios para mudanza. Es importante que lo hagas porque en caso la empresa de mudanza se encuentre en el lugar y les digan los de administración que no se puede hacer la mudanza va a representar un incremento en el costo. Así mismo debes consultar si es que en ambos lugares permiten el uso de los ascensor para bajar tus cosas ya que esto influye en el precio.

2. Corta los servicios de agua y luz y contrata nuevos

Antes de que llegue el día de tu mudanza es importante que canceles los servicios ya sea que llames o vayas a las empresas que te proveen de servicios eléctrico, agua y luz. Esto es importante porque evitas que te hagan cobros innecesarios. También deberías contratar estos servicios para tu nuevo hogar.

3. Ten en cuenta si todo lo que tienes ahora va a entrar en la nueva casa

En casa existen variedades de cosas que son diferentes en tamaño y peso. Si en caso el nuevo hogar es más pequeño que el actual es importante que priorices las cosas que vas a llevar en la mudanza. Ahora si hay algunas cosas que son muy grandes y crees que no van a entrar en la nueva casa es recomendable que las midas para ver si salen por la puerta, entran al ascensor, escaleras o se van a tener que bajar/subir con soga. Muchas veces ocurre que previenen este punto y al momento de llegar al lugar las cosas no entran y genera un sobre-costo en el precio de tu mudanza.

4. Compra material de calidad para embalar

Ten en cuenta que el embalaje es uno de los procesos más complicados de la mudanza. Lo ideal es que empieces a empacar una semana antes para que lo hagas con tiempo y tranquilo. Es muy importante que los materiales que compres para tu mudanza sean de muy buena calidad. Lo materiales más importantes que necesitas son:

Cajas medianas: Las cajas grandes no son las mejores para una mudanza. La razón es que al ver que el espacio es mayor tendemos a llenarlas y hacerlas pesadas. Esto puede ocasionar que sea difícil para el personal de mudanza carga la caja o que se rompa. Las medidas de estas cajas son: 60X50X55 el precio por estas cajas en promedio es de S/.7.00

Cintas: Es importante que sean de muy buena calidad en Yegoh utilizamos estas

Plumones Indelebles: Te van a servir para identificar el contenido de cada caja.

Papel Periódico: Para embalar las cosas frágiles como vasos de vidrio, platos, ceramica, etc. Puedes conseguirlo en los puestos de periódicos o mercado. Te va a costar entre S/.5 y S/.10.00

Film: Esto te va a servir para evitar que tus muebles, refrigeradora, cocina, camas, colchones, etc se rayen o manchen al momento de la mudanza. Lo normal es que utilizas dos film. Cada uno tiene un costo promedio de S/25.00

Cartón corrugado: Esto te va servir si quieres proteger más tu refrigeradora, cocina y lavadora. Este material lo venden por metro. El precio del metro de cartón corrugada es de S/.8.00

Frazadas (Opcional): En caso desees proteger más y estar super tranquilo de que a tus cosas no le va a pasar nada durante tu mudanza es que compres frazadas. Estas tienen un costo por metro de S/.9

Burbujas (Opcional): En caso no desees comprar periódico, las burbujas son un buen sustituto para este. El precio por metro de las burbujas S/.2.00

Papel Kraft (Opcional): Este papel te va a servir para proteger sillas, vasos de vidrio, menaje y cuadros. El precio es un poco más elevado que el papel periódico. El precio por cada papel es de S/.0.50. En una mudanza necesitarás unos cincuento pliegos.

6. Busca alguien te ayude

Normalmente las empresas que hacen mudanza te ofrecen este servicio como complementario el cual tiene un costo adicional. Es importante recordarte que las empresas te ofrecen una garantía siempre y cuando ellos embalen y protegan tus bienes. Sin embargo, también lo puedes hacer por tu cuenta. Al ser la parte más difícil de una mudanza te recomendamos que pidas ayuda a algún familiar, amigo, hijos, tíos, etc para que te puedan ayudar a embalar.

6. Limpia y embala paso a paso

Algunas personas dejan la limpieza para el momento en que se va realizando la mudanza. Esto puede retrasar todo el proceso. Lo recomendable es que mientras vas empacando tus cosas para la mudanza las vayas limpiando. De esta manera, al momento en que llegues a tu nuevo hogar tus cosas van a estar limpias. Ten a la mano una escoba, recogedor, trapos y desinfectantes.

7. Empieza a embalar por pasos

El clásico lema de “Divide y vencerás” se aplica también para las mudanzas. Llega el día que planificaste embalar tus cosas y te das cuenta que tienes muchísimas cosas. En la cocina, la sala, el comedor, los cuartos, el patio, etc. Una lista interminable de objetos por embalar. Empiezas a embalar y sientes que nunca vas a terminar. En estos casos te recomendamos que empieces área por área y no trates de hacer toda la casa en un solo día. Recuerdas que te dije líneas más arriba lo importante de planificar tu mudanza? Esa es la razón, puedes usar días por áreas.

Lo que más tiempo toma guardar son los adornos, vasos y platos; así que mi recomendación es que empieces por esto. Al final podrías dejar el embalaje de las cosas grandes porque es mucho más sencillo. Es importante que mientras vas guardando tus cosas les pongas un nombre a las cajas de acuerdo al lugar donde pertenecen. Por ejemplo si tu mudanza la programaste para el día viernes. Podrías empezar lunes, cocina; martes, sala; miércoles, dormitorios; jueves, patio; viernes, tu mudanza. Este es uno de los consejos más importantes para que no mueras en el intento. Recuerda empieza con anticipación y espacio por espacio. Cuando termines de embalar todo trata de poner las cajas en un mismo sitio para que cuando el personal de mudanza llegue pueda cargar eso primero y hacer espacio para cargarlas cosas grandes.

8. Vende, regala o dona lo que no uses

“Uno no sabe lo que tiene, hasta que se muda” De pronto te das cuenta que tienes muchas cosas de las que no sabías o ya te habías olvidado que en algún momento alguien te lo regaló o te lo compraste. Pero este es el momento ideal para que puedas desechar, vender, regalar o donar. Si ves cosas que no has usado hace más de seis meses lo más probable es que no las uses nunca. Esto también te puede ayudar a reducir el coste de tu mudanza. Existen muchos lugares donde puedes vender tus cosas rápido: Mercado libre, Olx, Compra y venta, entre otros.

9. Etiqueta las cajas

Etiquetar las cajas va a servirte para diferenciar las cajas y saber el sitio a donde pertenecen. En una mudanza todas tus cosas se mezclan con todo. También te va a servir para que el personal de mudanza pueda diferenciar las cosas frágiles y les puedan asignar un espacio ideal dentro del camión.

Es muy importante que separes tus objetos frágiles en cajas pequeñas y las rellenes de burbujas. En caso no tengas burbujas, lo puedes hacer con papel periódico también. Recuerda etiquetar estas cajas cómo ” Frágil” de esta manera el personal de mudanza lo tendrá presente para cargarlo con más cuidado y colocarlo en un sitio especial dentro del camión.

10. Toma fotos a los muebles que vas a desinstalar

Otro de los desafíos en una mudanza son los muebles grandes. Muchas veces ocurre que tenemos por ejemplo armarios de seis puertas de melamina, centros de entretenimiento, aparadores, escritorios, etc. Tómales una foto antes de desinstalarlos para que sepas cómo es que tienen que quedar en el momento en que los vas a volver a armar. Normalmente para desinstalar estos muebles lo único que necesitas es un destornillador

11. Desarma los objetos grandes

Las empresas de mudanza ofrecen también estos servicios los cuales también tienen un costo adicional. Normalmente se desinstalan muebles entre los cuales están: roperos, centros de entretenimiento, escritorios, etc. El precio promedio por la desinstalación e instalación de cada uno de estos muebles está entre los S/.100 y 200.00. También lo puedes hacer tu pero es importante que sigas el consejo anterior. En caso lo hagas tú puede ayudarte a ahorrar en tu mudanza ya que el camión que necesitarías sería uno más pequeño.

12. Desinstala los racks de tv

En caso tengas las tv en racks no esperes al último día para desinstalarlo. Desinstala la noche anterior al día de la mudanza. Y asegúrate de enseñarle al personal de mudanza que tu tv está funcionando en perfecto estado. Protege bien las esquinas y la pantalla de la tv con el film, cartón y cintas. Desinstalar la TV de los racks es realmente fácil. Lo único que necesitas es una llave inglesa y a una persona que te ayude a sostenerla mientras vas desinstalándola. Sin embargo, este servicio también lo ofrecen estas empresas. El precio varía entre los S/.80.00 y S/.120.00

13. Deja un par de platos y ropa para el día de la mudanza

Este es uno de los consejos más importantes. Muchos guardan todo y se olvidan que tienen que vestirse o comer algo el día de la mudanza. Recuerda dejar un par de platos, ropa y los productos higiénicos.

14. Haz una lista de las cosas que estás llevando

Mientras vas empacando haz una lista de las cosas que vas a llevar en tu mudanza. Esto te va a servir para tener control de las cosas que estás llevando. Esta lista la puedes ordenar de acuerdo a las secciones de tu casa. En este post puedes descargarte la guía para controlar la cantidad de cosas que llevas en tu mudanza.

15. No compres más cosas y come todo lo de la refrigeradora

Mientras se va acercando el día de la mudanza no compres más alimento perecibles. Trata de comer todo lo que tengas en la refrigeradora. Recuerda desconectarla 6 horas antes de la mudanza. Cuando llegue el personal de mudanza lo ideal es que la refrigeradora esté completamente vacía. Los cajoncitos de la refrigeradora pegalos con cinta para que el momento del traslado no se rompan.

16. Separa los documentos importantes, joyas, llaves, etc.

Los documentos de la casa, contratos, joyas, computadoras y llaves te recomiendo que tú te encargues personalmente de llevarlos y guardarlos en un sitio especial.

17. Cotiza tu mudanza

La cotización de tu mudanza la puedes hacer con anticipación o inclusive nosotros tenemos una app para tu mudanza que te permite programar tu mudanza el mismo día. Los precios de una mudanza inician desde los S/. 100.00 y puede llegar hasta los S/.6,000.00. Recuerda que hay variables que influyen en el precio. Por ello debes tener claro las direcciones de inicio y fin, los pisos, si se pueden llevar las cosas por ascensor o escaleras y el tipo de camión que selecciones.

18. Coordina el horario de mudanza en tu distrito o con los administradores de tu edificio

Este es uno de los puntos importantes antes de tu mudanza. Coordina los horarios de mudanza de tu distrito y si en caso vives en un edificio con el administrador. Algunos edificios tienen horarios para poder hacer mudanzas. Como también tienen reglas con respecto al uso de los ascensores.

Si el camión llega y no se puede hacer tu mudanza se va a incrementar el costo de tu mudanza. Por eso, mejor es que lo prevengas hasta de coordinar el día exacto de mudanza.

Durante la Mudanza

18. Si tienes mascotas Es importante que si tienes mascotas en casa hagas lo siguiente: Días antes envíes 18. Coordina la llegada del personal Una hora antes de la mudanza llama a la empresa de mudanza para que te asegures de que ya están yendo hacia tu casa para hacer tu mudanza. Recuerda pedir la placa y nombres de las personas que están yendo. Si en caso vives en un departamento, vuelve a coordinar con las personas del edificio para que sepan que ya está llegando el camión de mudanza y le pueden hacer un espacio para que se estacione. Puedes pedirle al responsable del edificio que te presente los cobertores de los ascensores o solicitarle al personal que pongan los de ellos. 19. Ten a la mano tu Declaración Jurada de Mudanza Antes tenías que acercarte a la comisaría y pagar por un permiso de mudanza. Desde el año 2017 este trámite no existe. Ahora es mucho más simple porque lo puedes hacer con una declaración jurada el cual es un documento donde específicas que tú eres el propietario de las cosas que se están mudando, indicando las direcciones y placa del camión. Este documento es el más importante para que puedas hacer tu mudanza y no tengas ningún inconveniente durante tu mudanza en caso la policía pare el camión. Recuerda entregárselo al chofer del camión antes de empezar la mudanza. Aquí te puedes descargar gratis la declaración jurada de mudanza. 20. Trata de estar acompañado Al igual que en el embalaje, lo mejor es que mientras estás haciendo tu mudanza estés con un amigo o familiar que te ayude a supervisar durante la mudanza. También para que te ayude con las últimas cosas que pueden quedar que quizá olvidaste. 21. Coordina con el conductor la ruta hacia la siguiente casa Si tienes auto puedes seguir al camión durante la mudanza. En el caso que no tengas puedes ir en el camión acompañando al chofer. Coordina con el antes de que salga de tu casa cuál va a ser la ruta que va a tomar y avisa al otro edificio que ya estás llegando para descargar tus cosas. En este paso también es importante que coordines la llegada hacia el otro lugar para que le puedan separar un espacio al camión para que estacione. Cómo verás en este punto existe mucha coordinación y se podría decir que es el momento más crítico durante toda la mudanza. Porque hay mucha supervisión, gestión y estar conversando con muchas personas. Después de la Mudanza 22. Revisa que todo haya llegado en buenas condiciones Desempacar es otra de las parte más difíciles en una mudanza. Te recomiendo empezar por los objetos frágiles. Recuerdas que te dije que etiquetes las cajas? Después puedes dar una revisada a los objetos grandes y ver las condiciones en las que llegaron. En esta etapa de la mudanza es importante que tengas a la mano el inventario de las cosas que hiciste antes para que puedas verificar que todo ha llegado. En caso, haya pasado un problema te recomendamos llamar inmediatamente a la empresa que te hizo la mudanza. 23. Limpia y deja todo ordenado. Una vez que has desempacado y ordenado todo. Te recomendamos desechar las cajas o pedirles a la empresa de mudanza si pueden recogerlas. De la misma manera que lo hiciste antes te recomendamos desempacar por partes. Recuerda el principio “Divide y vencerás”. 24. Organiza una fiesta de mudanza Después de haber pasado por una mudanza y hayas ordenado todo te recomendamos que invites a algunos amigos o familiares a compartir contigo este momento especial.

Finalmente, cuando nos mudamos podemos estar motivados y llenos de ilusión, por el nuevo cambio, y hacer una mudanza puede ser un proceso simple, siempre y cuando la planifiques, empaques con anticipación y sepas si hacerlo con solo o con una empresa de mudanza. Hoy en día existen muchas empresas de mudanzas que pueden ayudarte y hacer que este día lo pases feliz y tranquilo. Esperamos que con estos tips puedas pasarla increíble en tu mudanza.

