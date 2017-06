La guerrilla de las Farc inicia el tramo final del proceso de dejación de armas

El fin de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- como organización en armas está cerca. Ayer arrancó la última fase de entrega de armas individuales de este grupo guerrillero a la Misión en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-. Una vez concluida la despedida de sus fusiles, las FARC estarán casi constituidas como una organización legal, como el partido político que fue acordado en La Habana.

El pasado viernes 16 de junio terminó la segunda fase de entrega de armamento. Estas dos primeras fases suman, según los cálculos y monitoreos elaborados previamente por la ONU y concertados entre las partes, el 60% de las armas en poder de esa insurgencia. El 40% restante será entregado a partir de hoy, fase que culmina con un acto de cierre el 27 de junio.

Altibajos

La entrega de la semana pasada, que fue del 30% de las armas y alcanzó el 60%, corresponde a la segunda fase del proceso y estuvo cargada de polémica. En los primeros días, la Misión de la ONU emitió un comunicado de prensa donde señalaban que sólo tenían en su poder el 40% de las armas, declaraciones que fueron aprovechadas por el Centro Democrático y otras fuerzas políticas de derecha, opositoras al proceso de paz, para posicionar en el ambiente la tesis del incumplimiento de las FARC y del fracaso de la implementación.

A los pocos días las dudas se disiparon con estas palabras de la ONU: “Al finalizar esta segunda fase del proceso de Dejación de Armas, la Misión tiene bajo su custodia el 60% de las cerca de 7.000 armas individuales registradas, monitoreadas y verificadas desde el pasado 1 de marzo del presente año. Además, a la fecha se ha reportado la llegada de 1.613 milicianos de las FARC-EP a las 26 Zonas Veredales y Puntos Transitorios. Así mismo se continuó entregando los certificados de Dejación de Armas a los integrantes de las FARC-EP para dar su tránsito a la legalidad”

Hermetismo

Las FARC han demostrado con esas acciones su irreversible decisión de dejar atrás los fusiles, esforzándose en cumplir su palabra empeñada aun cuando los incumplimientos del Gobierno son reiterados y la implementación de los acuerdos se ha convertido en un camino de espinas. Sin embargo, su decisión de realizar el proceso de dejación de armas de forma hermética tienen un elevado costo en el debate político, en la pedagogía y comunicación de paz.

Esa insurgencia decidió no difundir imágenes de la entrega de sus armas porque el hecho podría ser asociado a la rendición cuando su propósito es transformar el ejercicio de la lucha política, no entregarse como derrotados al Estado. Por esta razón, las pocas imágenes que se conocieron y en las que funcionarios de la ONU reciben las armas, las preparan y las depositan en los contenedores, fueron transmitidas por un circuito cerrado y no se muestra a combatientes entregándolas.

Juan Manuel Santos se refirió ayer al tema. Señaló que “el 27 de junio próximo, es decir, en una semana, haremos un acto de cierre de todo el proceso de dejación de armas. La Misión de las Naciones Unidas seguirá avanzando con el cuidado necesario y toda la serenidad posible en toda la extracción de las armas que están en las caletas. Y la responsabilidad del gobierno y de toda la sociedad colombiana es garantizar el éxito de la reincorporación”.

Últimos pasos

Luego de esta entrega de armas individuales queda pendiente la entrega de las 949 caletas con diferente tipo de armamento, explosivos y municiones que, de acuerdo a los planes establecidos, debe realizarse antes del 1 de agosto. Las coordenadas ya fueron entregadas por las FARC y algunos expertos coinciden en que quizá este proceso tome más tiempo del anunciado por el difícil acceso a los lugares donde se encuentran.

De acuerdo al cronograma, el primero de agosto las 26 Zonas Veredales de Transición y Normalización llegarían a su fin y los cerca de 7000 combatientes guerrilleros pasarían a la legalidad. Ese mismo mes se llevará a cabo la primera conferencia de las FARC ya no como insurgencia armada sino como organización legal, en la que discutirán a partir de las llamadas “Tesis de Abril” la conformación de su partido político.

