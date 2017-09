En el GTN Julie Freundt por sus 30 años artísticos

Fue la noche del 10 de agosto de 1987, cuando en el Florentino de Barranco, Julie Freundt subía por primera vez a un escenario de manera profesional. Treinta años después, este 19 de octubre, la reconocida cantante nacional llegará al primer escenario del país: el Gran Teatro Nacional, para ofrecer un magistral concierto acompañada por grandes figuras de la música nacional e internacional.

Esta celebración, que en el sentir de la artista se prolongará todo este 2017, trae consigo el lanzamiento de un disco triple titulado “Julie Freundt: 30 años”, una especie de ‘soundtrack’ de su largo, fructífero y exitoso recorrido musical que será lanzado al mercado y estará disponible en las plataformas digitales y en físico el día del concierto.

Para este show, Julie ha elegido un repertorio que contiene canciones del nuevo CD, pero de fusión en la música afroperuana que la han acompañado siempre. Entre sus invitados estará Sandra Mihanovich de Argentina, considerada como una de las cantantes más completas de su país.

“Para esta producción he elegido canciones con las que me he identificado a lo largo de mi vida, y que, en momentos, han acompañado mi carrera musical. He invitado a los artistas que me motivaron con su repertorio cuando empecé a cantar y está lleno de gratitud”, reflexiona Julie.

Uno de los CD´s está dedicado a la música peruana. Es una producción íntima, de “Guitarra y Voz”, a cargo del maestro Pepe Torres. Incluye temas inéditos que por primera vez se graban así como hermosos letras de reconocidos compositores con poca difusión dentro del cancionero peruano. Las manos maravillosas de Juan Medrano ‘Cotito’, en el cajón, acompañan algunas canciones.

Me gusta: Me gusta Cargando...