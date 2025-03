GTD Perú aliado tecnológico de los centros comerciales en el Perú

El Grupo Gtd administra infraestructura tecnológica y servicios de telecomunicaciones en más de 40 centros comerciales, decenas de edificios y centros logísticos en el Chile, Colombia y Perú.

Locatarios del nuevo Mall Aventura de Chiclayo cuentan con el respaldo tecnológico y garantía de conectividad con internet fibra óptica de alta velocidad de Gtd Perú.

Gtd Perú cuenta con inversiones de US$ 60 millones en el Perú, de las cuales US$ 25 millones corresponden a este año y para el 2021 espera invertir US$ 20 millones más e inaugurar su segundo data center.

Gtd Perú, especialista regional en servicios de infraestructura, soluciones integrales TIC y Transformación Digital, es el nuevo aliado tecnológico de los centros comerciales en el país, ofrecen servicios de gran calidad, asi como servicios gestionados y de administración centralizada que aseguran la disponibilidad y continuidad de los servicios.

La experiencia en la administración de centros comerciales de Gtd Perú ha quedado demostrada con la exitosa instalación de la infraestructura tecnológica del recientemente inaugurado Mall Aventura Chiclayo, que alberga más de 150 marcas y 30 emprendedores en casi 50 mil metros cuadrados de extensión.

Gtd Perú está brindando servicios de Internet con fibra óptica de alta velocidad, transporte de datos, última milla a otros operadores y telefonía IP de los locatarios del Mall en cortos plazos de instalación de entre 72 a 96 horas. Además, le brinda a Mall Aventura Chiclayo una administración única que genera orden en la gestión de la infraestructura y el soporte de los servicios atendiendo incidencias en el más breve plazo.

Sobre el particular, Eduardo Zagazeta, Gerente General de Gtd Perú, señaló que «esta alianza estratégica con Mall Aventura ratifica la confianza de nuestros clientes en nuestras capacidades operacionales y nosotros lo retribuimos estando 100% comprometidos en la gestión eficiente y soporte oportuno de toda la infraestructura tecnológica tanto del mall como de sus locatarios».

Además, agregó que las alianzas en el sector de retail permitirán a la compañía contribuir a simplificar y mejorar la vida de actuales y futuros clientes, conociendo sus necesidades. «Seguiremos trabajando para entregarles soluciones ágiles y confiables con la mejor experiencia de servicio», acotó Zagazeta.

La compañía continua con su estrategia de crecimiento en cobertura de fibra óptica a nivel nacional e internacional con nodos de acceso en todo el país y complementando su portafolio

luego de la reciente compra de 75% de acciones de la compañía peruana de ciberseguridad Secure Soft, la empresa anunció que espera un crecimiento de 19% y 25% en 2020 y 2021, respectivamente.