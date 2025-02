Grupo Emasa lanza fondo de inversión regional de US$ 30 millones

Entendiendo la importancia y el avance de la electromovilidad, el Grupo Emasa -del que forma parte Autorex Peruana, empresa especializada en tecnología automotriz- tiene como objetivo que, en 2030, el 30% de sus ingresos provenga de líneas de negocios con fuentes de energía de cero emisiones.

Con esa finalidad, Emasa ha anunciado el lanzamiento del fondo Emasa Ventures, un hub de innovación para emprendimientos -startups- del rubro automotriz comprometidos con la electromovilidad que busquen tanto financiamiento como espacios para explorar sus fórmulas.

Así, el Grupo apunta a invertir a nivel regional un total de US$ 30 millones en esta nueva estrategia en un plazo de cinco años y en dos fases: US$ 10 millones iniciales para configurar el hub y US$ 20 millones posteriores para financiar a las startups.

“Nuestro plan es atraer emprendimientos vinculados al sector que, a partir de su desarrollo y expansión, se conviertan en la fuente de financiamiento de la Compañía en el futuro”, manifestó Víctor Ide, CEO del Grupo Emasa.

Ide agregó que el interés de Emasa es encontrar proyectos que tengan cierta tracción para incorporar su modelo de negocios a la estructura del Grupo, de manera que eso repercuta en su crecimiento.

“Siempre estaremos en línea con nuestro negocio original, que es la distribución y comercialización de autopartes. Pero también queremos hacer cosas nuevas y probar líneas de negocio novedosas”, manifestó.