Grupo Caral y Latin America Partners invertirán en nuevo proyecto Valente

Más de 10 millones de dólares

Lima.- Valente se convierte en el tercer proyecto inmobiliario del Grupo Caral en San Miguel, lo que representa una inversión a la fecha de diez millones dólares de parte de la inmobiliaria en este distrito. Esta zona de la capital se ha convertido en un nuevo eje para jóvenes que buscan independizarse y contar con su primera vivienda.

“Estamos muy contentos de iniciar un nuevo proyecto que ha sido pensado en ese público joven con espíritu emprendedor que busca generar una comunidad que impacte de manera positiva la ciudad. Eso es Valente, un edificio con mucho estilo y espacios para disfrutar con la comunidad de vecinos. El proyecto está desarrollado en sociedad con TC Latin America Partners, fondo inmobiliario regional. Son 119 departamentos que se entregarán a partir de diciembre del 2018 “comentó Pablo Seminario, gerente general del Grupo Caral.

Alrededor de diez millones de dólares se invertirán en Valente, moderno edificio, donde el balance de vivir, trabajar y divertirse se da en toda la edificación. Cuenta con espacios para co-working, un after party salon para organizar fiestas, una piscina, gimnasio, zona de videojuegos o arcade room, do it yourself room (DIY) con herramientas útiles; así como otras áreas comunes.

El proyecto cuenta con 70 estacionamientos, áreas verdes, una torre con un amplio lobby. Los departamentos, que van desde los 40 m2 a más de 65 m2, son ideales para solteros o parejas jóvenes.

Valente se suma a los complejos habitacionales Uptown, el cual se encuentra próximo a entrega a partir de agosto del presente año y Los Prados, el cual ya se encuentra entregado hasta su tercera etapa.

