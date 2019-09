GQ México presenta la decimosegunda entrega de los premios Hombres del Año 2019

El pasado 25 de septiembre se celebró la decimosegunda entrega de los premios “GQ Hombres del Año” en el Frontón México, donde galardonamos aquellas personalidades que con sus acciones se han atrevido a romper los esquemas que cambian el rumbo del mundo de la moda, música, televisión, medios de comunicación y cultura logrando ser una inspiración para al mundo entero.

Los premiados de la decimosegunda entrega fueron:

– GQ Hombre del Año Vacheron Constantin One of Not Many: Luis Gerardo Méndez

– Personalidad Digital: Joaquín Cosío

– Actriz Protagonista de Teatro: Irene Azuela

– Actores Revelación: Loreto Peralta y Luis de la Rosa

– Actor Protagonista: Tony Dalton

– Modelo Internacional: Noah Mills

– Modelo Mexicana: Mariana Zaragoza

– Cantante Latino: Sebastián Yatra

– Actriz Internacional: Adria Arjona

– Premio al Deporte Nacional: Ganadores de Juegos Panamericanos

– Artista Plástico: Eduardo Sarabia

– Serie del Año: El juego de las llaves

– Cantante Mexicana: Natalia Lafourcade

– Canción del Año Belinda: Los Ángeles Azules y Horacio Palencia

– Protagonista de Serie: Kate del Castillo

– Dirección Novel: José María Yazpik

– Actor Internacional: Jorge López

Diego Boneta y Macarena Achaga fueron los encargados de conducir la premiación, que ambos con su encanto, se encargaron de darle un toque muy único a una de las noches más divertidas del año. Por supuesto que en esta noche la música no podía faltar, acompañado de 13 Mariachis, Alex Fernández puso a todos los asistentes a cantar con sus temas “Te amaré” y “Estos Celos”.

Los actores Caro Miranda y Gabriel Coronel llevaron a las diferentes plataformas digitales esta noche a través de diferentes cápsulas digitales, las cuales pudieron ser vistas desde la página oficial de GQ México y Latinoamerica: https://www.gq.com.mx/micros/hombresgq2019/

La premiación terminó con un espectacular medley de uno de los premiados de la noche: Sebastián Yatra, quien puso a bailar a todos al ritmo de sus más grandes éxitos: Un año, Por Perro, Run Away, Ya No Tiene Novio.

Y la noche no terminó ahí, Dj Lemarroy se encargó de poner al after party el sello característico de GQ, dejando en claro que esta fue una de las veladas más memorables del año

