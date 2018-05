Gobierno transferirá S/ 6,000 millones a regiones y municipios

Consejo de Ministros aprobará las normas que hagan viable la transferencia

El Gobierno transferirá alrededor de 6,000 millones de soles a los gobiernos regionales y locales para destinarlos a la ejecución de proyectos, sobre todo, en las localidades más alejadas y olvidadas del país, anunció hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Desde Huancavelica, donde cumplió una agenda de trabajo, el mandatario precisó que las normas administrativas que hagan viable dicha transferencia serán aprobadas este miércoles, en el marco de una nueva sesión del Consejo de Ministros.

“Estamos transfiriendo a las 24 regiones del Perú alrededor de 6,000 millones de soles que van dirigidos a los municipios y a los gobiernos regionales para que puedan ser invertidos en todos los proyectos, precisamente, porque pensamos en las regiones más olvidadas del Perú”, resaltó.

Lo concerniente a esta transferencia de recursos será comunicada a la Contraloría General de la República para que fiscalice su adecuada administración, agregó el jefe del Estado.

“Así como tenemos la confianza de entregarle presupuesto al alcalde o al gobernador, queremos tener la seguridad de que se gaste bien y que (el presupuesto) vaya directamente a la obras y proyectos en beneficio de la población y no a bolsillos de particulares”, manifestó.

Vizcarra reafirmó que su Gobierno tiene un compromiso que cumplir con todos los peruanos y, en ese sentido, hará esfuerzos por atender en lo posible todas las demandas de la población del interior del país, pero de manera equilibrada.

De otro lado, el mandatario informó que gestionará, mediante el Ministerio de Educación, la entrega de más becas de estudios superiores para los alumnos egresados de los colegios del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), al ser la educación la base del desarrollo.

“Tenemos que ser consecuentes con ello. Tenemos que apostar e invertir en educación. Y del presupuesto, que sabemos que no alcanza para todo lo que quisiéramos, tenemos que destinar una parte importante para la educación y así lo vamos a hacer”, subrayó Vizcarra Cornejo.

En otro momento, el dignatario dijo que, de ser necesario, se acortará el pedido de facultades formulado al Congreso, sin que ello signifique dejar de lado los temas comprendidos en la solicitud, pues algunos de ellos podrían ser planteados como proyectos de ley.

“De lo que he hemos pedido, de un 100%, podemos -finalmente y en función del criterio y de los aportes que recibamos- recortar la expectativa en un porcentaje, pero eso no quiere decir que no se necesite”, refirió, al señalar que el tema será dialogado con el Congreso.

(Fuente: Andina)

