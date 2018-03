El gobierno ecuatoriano convoca al Consejo de Seguridad

Tras el secuestro de periodistas en la frontera con Colombia

El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, afirmó este martes que “están bien” los dos comunicadores y el conductor del diario El Comercio, secuestrados la víspera en la localidad de Mataje, ubicada en el límite político internacional en la frontera con Colombia, y anunció la convocatoria del gobierno nacional al Consejo de Seguridad Pública (Cosepe), el máximo órgano de seguridad del Estado ecuatoriano.

“Están bien, no podemos dar mayor información”, señaló en rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, junto a altos mandos de seguridad y defensa del gobierno, donde apuntó que presumiblemente están en Colombia estas tres personas de nacionalidad ecuatoriana.

“Ya ha existido un contacto, no podemos dar más información porque es un proceso propio de la investigación y de la operación que se está realizando y también para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos”, precisó Navas.

El ministro señaló que las unidades de la Policía Nacional se encuentran trabajando en la resolución de esta situación y refirió que se reunieron con los representantes del medio de comunicación y de los familiares de los secuestrados para socializar los protocolos a seguir en estos casos.

Afirmó que no se escatima ni es escatimará ningún esfuerzo para proteger la vida y la integridad de los ecuatorianos.

Precisó que el equipo fue capturado en horas de la mañana del lunes, en esa parroquia del cantón San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas y hay un registro de un retén militar por donde pasaron y les expusieron las advertencias de circular por la zona, en medio de la tensión que se vive a causa de los hechos terroristas registrados desde el 27 de enero en el país.

En esa fecha explotó un coche bomba en el distrito policial de San Lorenzo, donde no hubo víctimas fatales pero al menos 28 personas resultaron heridas leves, y se registraron daños a la infraestructura del cuartel y de unas 37 viviendas contiguas.

El pasado 20 de marzo, tres militares murieron también en Mataje a causa de la explosión de una bomba y otros 11 resultaron heridos, tras lo cual los presidentes Lenín Moreno (Ecuador) y Juan Manuel Santos (Colombia) expusieron la voluntad de reforzar la cooperación inmediata en seguridad y posteriormente se convocó a la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), que sesionó el fin de semana pasado en Esmeraldas.

Entre los acuerdos alcanzados, las partes acordaron reforzar la presencia de sus efectivos en puntos clave en el cordón fronterizo y el intercambio de información. También Ecuador requirió de Colombia una férrea corresponsabilidad para luchar juntos contra el crimen transnacional, según informó Navas.

El ministro de Estado señaló que la tensión en la zona limítrofe con Colombia se debe al accionar del Estado ecuatoriano y a la política pública del Gobierno contra el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

“El gobierno combate frontalmente y sin tregua el crimen transnacional organizado”, ratificó y dijo que a partir del último trimestre del año pasado se ha reforzado la presencia en la frontera Norte, con resultados positivos, como la incautación de drogas, de precursores químicos y de armas, y la detención de miembros de esos grupos armados vinculados directamente con el narco.

Dijo que estas organizaciones delictivas “han sentido el poder del Estado ecuatoriano”. “Hemos debilitado sus estructuras criminales”, acotó.

Explicó que el gobierno nacional está cerrando puertas para no permitir el ingreso de drogas al país que afectan a la salud de niños y jóvenes y que con esta acción se busca que Ecuador no se constituya en un territorio de tránsito para llevar droga al resto del mundo.

“Producto de esas acciones decididas de nuestro gobierno, vivimos hecho de violencia a la frontera norte, con una reacción de estos grupos armados organizados disidentes, que operan en Colombia al margen de nuestra frontera”, aseveró.

Ratificó que en Ecuador no están los cultivos ilícitos ni laboratorios, pero el país afronta una amenaza asimétrica, con un enemigo difícil que no opera en el territorio nacional. Sin embargo, dijo, esto no va a afectar la decisión firme del Estado de hacer frente a estas organizaciones delictivas.

“Aquí hay un Estado de derecho que se tiene que respetar y lo haremos respetar”, aseveró.

Las autoridades de Ecuador informaron con anterioridad que 14 personas son investigadas, implicadas en los hechos registrados en la frontera.

Protocolo para la prensa

El ministro Navas instó a los medios de comunicación a seguir las indicaciones contenidas en el Protocolo de seguridad para la prensa en caso de este tipo de coberturas.

Pidió a los periodistas hacer un “uso responsable de la información”, lo cual va a permitir preservar la integridad de los ciudadanos plagiados y garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones en la zona frontera.

En ese objetivo, manifestó el titular que quienes están en la zona de la frontera, deberán seguir la estricta observancia contenida en dicho protocolo emitido hace más de un mes, en el marco del estado de excepción contenido en el decreto 296 del 27 de enero pasado, por 60 días y que expiró ayer.

Según el Protocolo de Seguridad para Coberturas Mediáticas en Situación de Alto Riesgo, los periodistas deberán respetar los cordones de seguridad instalados y no buscar caminos alternos para meterse en los lugares restringidos; además, en caso de alerta de bomba no deberá ingresar al lugar de la amenaza y tendrá que atender las recomendaciones de la policía y apagar el celular.

Por su parte, la Ley de Comunicación (2013), en el numeral 1 del artículo 44, señala que los comunicadores y los trabajadores de la comunicación tienen derecho “a la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores”.

Tras expresar a nombre del presidente Moreno y del gobierno la solidaridad con los familiares de los ecuatorianos secuestrados, Navas manifestó su rechazo a cualquier acto que atente contra la vida y los derechos ciudadanos.

Dijo que la disposición directa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es la de prohibir la circulación de los ciudadanos que no sean residentes a las zonas cercanas al límite político internacional en el cantón San Lorenzo.

Además, señaló que para este tema la fuente exclusiva de información oficial será el Ministerio del Interior a través de la Secretaría Nacional de Comunicación.

