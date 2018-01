Gloria es nuevo patrocinador de la FPF y se compromete a implementar una nueva cultura nutricional

Gloria adquiere los derechos de nombre del Torneo Centenario y Creciendo con el Fútbol hasta el año 2022.

Gracias a esta alianza, el Plan de Menores de la FPF cuenta con un nuevo socio estratégico en la categoría de nutrición.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Gloria anunciaron esta tarde, la firma de su acuerdo de patrocinio en Conferencia de Prensa que contó con la presencia del Presidente de la FPF Edwin Oviedo, el Secretario General Juan Matute, El Director deportivo de la FPF Juan Carlos Oblitas, El Director Técnico de la Selección Mayor Ricardo Gareca, el Director General de la Unidad Técnica de Menores Daniel Ahmed, el Gerente de Asuntos Corporativos de Gloria, Juan Malpartida del Pozo y la Gerenta del Departamento de Nutrición de Gloria, Youmi Paz.

A través de este convenio, el cual se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022, Gloria, empresa con más de 75 años de historia en el Perú, se convierte en “Patrocinador Plata” de las selecciones nacionales de fútbol. Asimismo, “Patrocinador Oro” de los torneos de menores “Creciendo con el Fútbol” (sub 8 – sub 12) y “Torneo Centenario (sub 15 – sub 17). Asimismo, con la finalidad de apoyar a la cantera del fútbol peruano, Gloria se convierte en el nuevo Socio Estratégico para el Plan de Menores FPF en la categoría de nutrición y a cambio tendrá el nombre de ambos torneos de menores durante los años que dure el convenio.

El Presidente de la FPF Edwin Oviedo resaltó la importancia de esta nueva alianza estratégica y agradeció la confianza de Gloria. “Estamos muy agradecidos por el enfoque nutricional que Gloria brindará como patrocinador oficial de las divisiones menores. El convenio que hoy firmamos marca un hito en el desarrollo del fútbol de menores que estamos convencidos brindará la satisfacción y alegría a todos los peruanos en un futuro muy cercano”, agregó.

Una nueva cultura nutricional para nuestros jugadores

Juan Malpartida, Gerente de Asuntos Corporativos de Gloria señaló que trabajarán junto con la FPF en un plan de nutrición enfocado en las divisiones de menores, proyectándose a tener una generación de deportistas exitosos que representen al Perú en los próximos procesos mundialistas y torneos internacionales: “Como empresa líder de la industria de alimentos, Gloria considera que trabajar por la formación de menores a través de una alimentación balanceada y buena nutrición, es fundamental para el éxito de nuestros seleccionados del futuro”.

“Gloria llega a las selecciones de menores no solo para ofrecerles productos de calidad. Nuestro reto es mucho más ambicioso: Vamos a implementar un programa integral de nutrición para menores” señaló Youmi Paz, Gerenta de Nutrición de Gloria y agregó: “Vamos a sembrar nutrición para cosechar niños y jóvenes más saludables, deportistas más fuertes y para darle al fútbol peruano una nueva generación de grandes futbolistas. Contamos con el apoyo de la FPF y esperamos contar con el apoyo de sus familias y también de los medios de comunicación”.

A través de este convenio la FPF y Gloria reafirman su compromiso con el fútbol peruano y su desarrollo a largo plazo.

