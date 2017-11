Gloria Montenegro denuncia agresión constante en el Congreso

Por parte de congresistas de Fuerza Popular

La congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, denunció que existe una constante agresión verbal de parte de algunos parlamentarios de Fuerza Popular, que durante el debate agreden a otras legisladoras, acción que se repite en diversos debates.

En declaraciones a la Agencia Andina, sostuvo que, en el último debate en la comisión de Defensa del Consumidor, recibió insultos directos del legislador fujimorista Guillermo Bocangel.

“Di una defensa sobre por qué no cambiar las advertencias publicitarias y continuar con el hexágono (en el etiquetado de alimentos), y lo primero que me dijo es ignorante, habla entre dientes como para que dejes de sustentar tu propuesta. Cuando terminé me dijo pobre diabla”, sostuvo la congresista Montenegro.

Agregó que este tipo de actitud debe de parar, por lo que se está identificando a otros legisladores de esta bancada que tienen este tipo de actitud con otras legisladoras y lo hacen de manera impune.

Indicó que otro de los legisladores que identificó quienes realizan ataques verbales constantes son Bienvenido Ramírez y Héctor Becerril.

“Esto lo hacen porque no tiene argumentos o razonamiento para debatir, entonces sólo les queda insultar con la única idea de que te van dar miedo”, recalcó.

Indicó que este tipo de acciones se repite en otros espacios y con otras congresistas, lo cual también se refleja en las redes sociales, donde se ataca de manera constante a otras legisladoras como Marisa Glave o Tania Pariona.

Consultada si llevará este caso a la Comisión de Ética del Congreso, la congresista Montenegro indicó que esto sería en vano, pues dicha comisión tiene como mayoría a Fuerza Popular, por lo que aseguró que cualquier denuncia pasaría al archivo.

No obstante, indicó que prepara una declaración conjunta con otras legisladoras, para que la bancada mayoritaria pueda corregir este tipo de actitud negativa y recapacitar en la manera en que se viene llegando a cabo los debates parlamentarios.

(Fuente: Andina)

