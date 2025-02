Gladys Tejeda: “El apoyo que recibo del Perú es mi gran fortaleza”

Atleta del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD ya piensa en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Juegos Olímpicos París 2024.

Concentrada al máximo se encuentra la destacada atleta nacional, Gladys Tejeda, luego de confirmarse como la primera deportista peruana que consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, en la Maratón de Valencia, a inicios de diciembre.

“Estoy muy contenta por clasificar. Fue algo inesperado, pero producto del esfuerzo, la constancia, dedicación y disciplina que uno tiene. La alegría no fue solo mía, sino de todo el país, que siempre me apoya y me da ánimos. Esa fue mi fortaleza, porque la World Athletics es cada vez más exigente con las marcas”, expresó.

La deportista está segura de hacer historia en tierras francesas con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). “Serán mis cuartos Juegos Olímpicos y ya me reuní con el presidente del IPD, Juan Carlos Huerta Chavarry, para trabajar en conjunto con mi federación, con miras a mi preparación. Ya estoy entrenando y entre febrero y marzo viajaré al extranjero para realizar una base de entrenamiento”, agregó.

Clasificada también a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Gladys manifestó que “otro de mis objetivos es subir al podio en Santiago 2023. Falta poco, pero confío en la preparación de mi entrenador Waldir Ureta”.

La maratonista pasará las fiestas de Año Nuevo junto a su familia en Huancayo, y reveló que tiene dos deseos que pedirá para el 2023: lograr una medalla en París 2024 y que más de sus compañeros también clasifiquen a los Juegos Olímpicos.

La atleta nacional, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), hizo la marca de clasificación en la Maratón de Valencia, donde cronometró 2.26.26, resultado que también le permitió clasificar al Mundial de Atletismo de Budapest y los Juegos Panamericanos Santiago 2023.