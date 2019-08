Gingham: la nueva línea fresca, vibrante y feliz de Bath & Body Works

Creada por la maestra perfumista Honorine Blanc, esta nueva línea de fragancias busca representar el espíritu feliz de Bath & Body Works y convertirse en una celebración que exprese el amor de los clientes hacia la marca.

Cada fragancia, que la maestra perfumista Honorine Blanc crea para Bath & Body Works, tiene una historia y una fuerte identidad. En el caso de Gingham, se buscó capturar una fragancia que se conecte con el consumidor para que experimente una vinculación con la naturaleza y descubra la sensación de la fragancia más feliz de la historia.

Inspirada en los picnics y en las tardes soleadas del verano, Gingham está conformada por una mezcla floral y un toque de dulces cítricos con notas de fresia azul, dulce clementina y pétalos de violeta que da como resultado una fragancia fresca, vibrante y feliz.

“Estoy emocionado por Gingham, una fantástica nueva fragancia que celebra todo lo somos como marca. Nuestra nueva línea representa una increíble adición a nuestro pequeño espacio olfativo que reconoce tanto nuestro linaje como nuestro brillante futuro. Me encanta que lleva nuestro look significativo.” expresó, Nick Coe, CEO de Bath and Body Works.

Esta nueva línea de productos estará disponible en todas las tiendas de Bath & Body Works en Perú a partir del 18 de julio de 2019.