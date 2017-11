Gareca: no perder en Nueva Zelanda es un buen resultado

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca sostuvo que el empate frente a Nueva Zelanda es buen resultado para Perú.

“Yo no estoy disconforme, tengo que felicitar a mis jugadores por el gran esfuerzo que hicieron. Tuvimos ataques que no pudimos concretar por falta de claridad. No perderlo es un buen resultado para nosotros”, afirmó.

Gareca manifestó que Nueva Zelanda fue un rival duro y que nunca se entregó en ningún momento.

“Ellos cambiaron el esquema y también hicieron lo suyo”, aseveró.

Remarcó que Perú se está jugando un cupo para el Mundial y que el partido en Lima también va a ser duro.

“Vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente, como siempre”, acotó.

(Fuente: Andina)

