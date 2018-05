Gareca: “Perú estará en condiciones de ganar a cualquier rival en el Mundial”

Aseguró que la clave será que la selección muestre su personalidad

Enfocado en superar la fase de grupo, así se siente el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien asegura que la Blanquirroja se encuentra preparada para ganar a cualquier rival que le toque en la primera fase del Mundial Rusia 2018.

Gareca enfatizó que durante los tres partidos de la etapa inicial, ante Dinamarca, Francia y Australia, la clave del éxito será mostrar la personalidad del equipo nacional.

“Nos ha tocado un grupo muy difícil (con Francia, Dinamarca y Australia) y será clave nuestra personalidad en los tres encuentros. Se le puede ganar a cualquier rival. Ahora solo pienso en el debut ante Dinamarca”, indicó el entrenador a La Nación de Argentina.

El entrenador de 60 años, quien fue homenajeado en la Embajada Argentina en el Perú, evitó pronunciarse ante un posible encuentro de octavos de final frente a la escuadra argentina.

“No pienso en un posible partido contra Argentina en octavos. Ahora lo único que quiero es estar enfocado en poder clasificarnos, pasar el grupo”, indicó.

De otro lado, el ‘Tigre’ descartó tener definido su futuro, el cual evaluará tiempo después, aunque en varias ocasiones se mostró deseo de dar el gran salto a Europa, donde un club español espera la culminación de la Copa del Mundo para lanzar una oferta.

“Por ahora, sinceramente, no me he detenido a pensarlo. No analizo ninguna posibilidad que no sea el presente de Perú y su desafío en la Copa del Mundo. El destino te pone en su lugar en el tiempo justo. Ya tendré tiempo para pensarlo”, confió.

Finalmente, el entrenador argentino agradeció el cariño de la gente porque nunca se sintió tan querido fuera de su país natal

“Nunca me he sentido tan querido como en Perú. Pasé momentos lindos en Vélez y Talleres, pero nunca con un país detrás”, agregó Gareca tras ser consultado sobre el alto índice de aprobación en el país.

(Fuente: Andina)

