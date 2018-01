Gareca: jugador peruano está mentalmente fuerte para afrontar el Mundial

Técnico cree que la selección llegará preparada para hacer un buen papel en Rusia 2018

El técnico Ricardo Gareca señaló que el jugador peruano es fuerte psicológicamente y es un convencido de que encontrará buena respuesta en el desafío de afrontar el Mundial de Rusia 2018. También dijo que la Blanquirroja, días antes de iniciarse la Copa del Mundo, tiene planeado trabajar en Ámsterdam (Holanda) y no en Austria.

“Siempre sostuvimos que el jugador peruano es muy fuerte psicológicamente. En ese sentido, lo hemos manejado muy bien. Creemos que Perú llegará de la mejor manera al Mundial. Estamos convencidos de que encontraremos una respuesta positiva ante el desafío de lo que significa disputar el Mundial”, dijo el estratega.

Con varios partidos amistosos, el Perú afinará desde marzo los detalles de su preparación al Mundial de Rusia 2018, donde espera lograr un buen papel, aseguró Gareca.

“Creo que podemos hacer un buen papel, pese a lo difícil que pueden ser las selecciones que estarán en el Mundial”, declaró en conferencia de prensa.

El Tigre Gareca confirmó los dos primeros duelos amistosos que sostendrá la selección peruana el 23 y 27 de marzo ante sus similares de Croacia e Islandia en Miami y Nueva York, respectivamente.

“Los amistosos confirmados son Croacia e Islandia. No podemos decir que está concreto (Escocia y Suecia). Falta la firma. Mientras no haya una firma no podemos tildarlo de oficial”, aseguró el DT.

Aunque indicó que espera tener de cuatro a cinco partidos de preparación antes de llegar a Moscú.

Perú y Escocia se enfrentarían el 29 de mayo en Lima, según informó la Federación de Fútbol de Escocia en su página web.

El estratega argentino anunció que Perú cambiaría de lugar de concentración antes de ir al Mundial.

“Existe la posibilidad de que viajemos a Ámsterdam y ya no a Austria”, comentó Gareca, quien evitó pronunciarse sobre una renovación de su contrato con la Federación Peruana de Fútbol.

Gareca, quien dirigirá por primera vez a una selección en un Mundial, reveló que llevarán de 11 a 14 jugadores juveniles a Rusia, para apoyar a la selección como “sparrings”.

Confía en Paolo

Por otro lado, el DT se mostró confiado de poder contar con el delantero Paolo Guerrero, que milita en el brasileño Flamengo, luego de que la FIFA le redujera de un año a seis meses la sanción por dopaje.

“Paolo es el capitán de la selección. Estamos un poco atados a todo este proceso. Todo depende de él, de su preparación psicológica y física. Si le toca estar en la lista, va a llegar de la mejor manera”, señaló.

Perú debutará en el Mundial 2018 el 16 de junio ante Dinamarca, en Saransk. Luego enfrentará a Francia el 21 de junio en Ekaterimburgo y cerrará sus duelos en el grupo C contra Australia el 26 de junio, en Sochi.

(Fuente: Andina)

