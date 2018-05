Gareca asegura que necesita futbolistas que jueguen entre 90 y 120 minutos

También manifestó que priorizó el rendimiento de los 24 elementos para incluirlos en su lista

El técnico Ricardo Gareca explicó las razones para elegir a sus 24 jugadores a fin de elaborar su lista provisional al Mundial de Rusia 2018. Entre otras cosas señaló que prefirió dar cabida a elementos que puedan jugar sin problemas 90 y 120 minutos, y no solo 35; además de la continuidad en sus clubes.

Gareca hizo oficial hoy la lista de los 24 jugadores inscritos para jugar el Mundial de Rusia 2018, en la cual no se encuentran Claudio Pizarro ni Cristian Benavente.

El técnico aseveró que evitó elegir a jugadores que se mantienen más por sus nombres que por su rendimiento deportivo, situación que ha sido una constante en las anteriores escuadras nacionales y que provocó la debacle.

“Tuvimos una primera etapa en la que no se contemplaban lesiones, no se contemplaba continuidad…, se contemplaban nombres y nos íbamos cada vez más abajo (en las eliminatorias). La selección necesitaba cargarse de jugadores que nosotros considerábamos adecuados y ello no era improvisado”, sostuvo el DT.

Ricardo Gareca no quiso tratar sobre los ausentes en su relación mundialista, reiteró que priorizó a futbolistas que pueden sostener partidos de 90 y 120 minutos.

“Debemos tener en cuenta la edad, la continuidad de entrenamiento, la continuidad en el juego… La selección en el Mundial necesita jugadores no de 35 o 25 minutos, necesitamos jugadores que sean titulares y que soporten 90 minutos o, si nos va bien, 120 minutos, porque podría darse el caso”, señaló.

Posibilidad latente

Ante la posibilidad de que algún jugador que integra la nómina sufra una lesión que lo descarte del Mundial,Gareca informó que haría uso del derecho de incorporar a un elementos más.

“Con los muchachos que están en la lista pensábamos en esta posibilidad (la sanción a Guerrero). Nosotros ya estamos cubiertos, pero ante cualquier problema que se suscite de lesión que deje a un jugador fuera del Mundial, tenemos la posibilidad de contemplar una incorporación más”, señaló el estratega.

Asimismo, el Tigre afirmó que el combinado nacional no jugará sus partidos sin un referente ofensivo.

“La selección sin delantero no va a jugar. A nosotros siempre nos ha gustado jugar con un delantero, pero no vamos a citar por desesperación. En la selección no se citará por citar”, concluyó el entrenador.

