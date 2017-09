¿Cómo ganar un espacio en el competitivo entorno laboral?

Son los últimos cursos de la carrera y crecen las expectativas por encontrar trabajo en aquello que con tanto esfuerzo hemos estudiado, pero también el temor de no ser elegidos para el puesto que queremos. Que no contamos o tenemos muy poca experiencia, que hay mucha competencia en nuestra carrera, que nos faltan contactos… son muchas las dudas que se presentan en esta etapa de búsqueda laboral.

Afortunadamente, la migración al online de los procesos de reclutamiento de personal ha democratizado la dinámica de contratación de las empresas, ya que hoy la gran mayoría de los puestos disponibles se publican en la web a través de portales especializados como Bumeran.com y de otros espacios -menos tradicionales- como las redes sociales.

De esta manera, los postulantes no sólo pueden postular a una innumerable cantidad de anuncios de empleos, sino que los reclutadores también tienen la posibilidad de evaluar sus CVs -subidos previamente a la web-, cuando lo requieran. El reto está, entonces, en cómo hacer para diferenciarnos entre esa gran cantidad de personas que igual que nosotros está buscando trabajo desde Internet.

Ante esta disyuntiva, Bumeran y la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, llevaron a cabo la Primera Feria Laboral para los estudiantes y egresados de la carrera de Administración Marítima y Portuaria, en la que se realizó una charla sobre cómo ganar un lugar en el entorno laboral, a cargo del psicólogo y especialista en dirección de personal, Jean Venegas.

El expositor, que cuenta con una gran experiencia liderando equipos de reclutamiento de empresas como Gloria, Komatsu-Mitsui y Maestro, brindó valiosas recomendaciones aplicables a todos los perfiles, las mismas que dejamos a continuación:

Pase lo que pase, no dejes de estudiar

Contar con una carrera universitaria o técnica no sólo brinda el conocimiento base para afrontar las tareas de un trabajo. También da cuenta de que hemos pasado y culminado un largo proceso de preparación que permite desarrollar muchas habilidades esenciales para el entorno laboral. Además, la automatización de los medios digitales y el ahorro de tiempo que posibilita, ha generado que la búsqueda de perfiles para un puesto sea cada vez más segmentada. Por lo tanto, contar con un título técnico o universitario nos puede asegurar estar en la primera etapa de selección, en la mayoría de los procesos.

Dominar el idioma inglés es fundamental

En un mundo globalizado como el actual, el inglés es una herramienta vital para trabajar. Lo usamos tanto en una conversación con un colega o cliente de otro país, como cuando nos capacitamos, ya sea en una búsqueda simple en Internet o al llevar un curso de postgrado. Por ello el inglés es un requisito muy solicitado al seleccionar personal, así como otras competencias relacionadas a la tecnología, como el manejo de los softwares de Word, Excel, PowerPoint, e incluso algunos programas de diseño, básicos para la presentación de proyectos e informes de resultados.

Toda experiencia es válida

Para un reclutador toda práctica o trabajo cuenta positivamente al momento de seleccionar nuevos talentos. No importa si es de ayudante en la empresa de un familiar o en un puesto de menor rango en atención al cliente o ventas, por ejemplo, esta experiencia nos va a permitir desarrollar habilidades muy importantes como responsabilidad, puntualidad, saber trabajar en equipo y bajo presión, entre otras, así como aprender y entrenarnos en tareas y procedimientos que tal vez necesitemos manejar en un próximo trabajo. Por eso, acumula toda la experiencia posible, incluso desde antes de terminar tu carrera, y no dejes de incluirla en tu CV.

Sé tu primer reclutador

Antes de pasar por un proceso de selección, entrevístate a ti mismo. De esa manera será mucho más sencillo conocer qué quieres y esperas del trabajo que vas a desempeñar, para qué eres realmente bueno (diferencial en conocimientos y habilidades personales) y qué competencias te hacen falta desarrollar o potenciar. Toda esta información será básica al momento de armar un CV realmente efectivo, destacando desde las primeras líneas nuestras 3 mejores competencias personales, y para prepararte de la mejor manera para una entrevista presencial. Esto sirve también para identificar si hay match con la cultura organizacional de una empresa, de la que puedes y debes conocer sencillamente “googleando” en Internet, antes de postular a un trabajo.

Cree en ti.

En esta etapa de búsqueda laboral la autoestima juega un papel tan importante que puede definir todo nuestro desarrollo y futuro profesional. Es el motor que nos llevará a postular al puesto de nuestros sueños o, en caso contrario, a elegir una posición menor por temor a no ser elegido o a no poder con el trabajo; o lo que es peor aún, a no animarnos siquiera a postular aceptando el “trabajito” que alguien nos consiguió. Recuerda, este es el momento de reunir lo mejor de nosotros y postular las veces que sean necesarias para conseguir el trabajo que queremos. Además, gracias a Internet ya no tenemos que hacer largas colas para dejar nuestros CVs; sólo subirlos a portales como Bumeran, en el que un promedio de 1500 empresas podrán considerarlo para sus procesos.

Actualiza constantemente tu CV

La oportunidad de ingresar al trabajo de tus sueños puede presentarse cuando menos lo esperes. Por ese motivo, cuando subas tu cv a un portal de búsqueda y publicación de empleos como Bumeran, hazlo a conciencia, cuidando de colocar correctamente tus datos, los mismos que debes ir actualizando constantemente. Toma en cuenta que las empresas afiliadas a este tipo de plataformas no sólo reclutan a través de la publicación de un anuncio de empleo, sino que también buscan candidatos dentro de la base de datos que estas poseen, y existen muchos casos en los que empleadores no han considerado a postulantes, o porque no lograron contactarlo o porque según su perfil, no alcanzaban la experiencia requerida.

