“Galdos 45 será un show muy emotivo”

“Este es un unipersonal que tiene una característica muy particular, sólo será una única función porque habrá mucha emoción y vivencias mías, aunque también aspectos de la vida en general, porque todos tenemos pérdidas, todos tenemos momentos gloriosos, momentos penosos, de agradecimientos”, refiere el comunicador de su nuevo espectáculo.

“Me han preguntado por qué hago este unipersonal a los 45 y no a los 50. La respuesta es que considero que el tramo de los 40 es muy importante, pues hay cambios de diversos tipos, no sólo físicos. A los 40 ya diste un par de vueltas a la manzana de tu vida y vienen cargados de éxitos, penas, alegrías, cosas lindas, pérdidas, duelos. A los 50, ya los amortiguaste. En cambio, a los 40, recién los estás enfrentando y de eso hablaré en el show”.

Con su singular ironía, en “Galdós 45”, el showman hará todo lo que sabe sobre el escenario, todo lo que siente y piensa de la vida. Es un espectáculo que preparó hace mucho y promete que serán dos horas muy potentes, llenas de risa y diversión.

Por ejemplo, comenta Carlos, a los 40 años tienes tu primera consulta con el urólogo y eso es una experiencia muy incómoda, eso es transversal a todos. Hablaremos también de temas del amor que son parte de la vida. En el espectáculo que será con banda en vivo, se verá a Galdos tocando saxo y otros instrumentos musicales que son su pasión.

“Quiero que sea sold out una noche. De hecho, habrá muchas emociones a flor de piel que creo se van a registrar en un solo momento, lo otro sería actuar y no me gusta”, señala Carlos Galdós y agrega que siempre antes de cada encuentro con su público se emociona mucho. “Hay como un poder que además genera emociones, experiencias”, concluye.

