Galarreta: “No me van a encontrar nada ilegal”

Presidente del Congreso, Luis Galarreta, afirma que no teme investigación y espera rectificación de Kenji Fujimori

No me van a encontrar absolutamente nada ilegal y no hay ningún problema en que se realicen las investigaciones respectivas, aseguró el presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, durante una entrevista a un canal de televisión.

De esta manera, el titular del Parlamento rechazó, una vez más, las afirmaciones realizadas por el legislador Kenji Fujimori durante una conversación con su colega Moisés Mamani, en el sentido de que él habría recibido dinero de la empresa Odebrecht.

“No solo es falso y pueden comprobarlo en cualquier informe presentado en la campaña electoral, es una barbaridad que no tiene ninguna lógica ni sustento”, insistió Galarreta Velarde.

El presidente del Congreso lamentó que ese tipo de comentarios solo demuestren el desconocimiento a la honorabilidad y tener un buen nombre y apellidos, que es lo único que siempre uno va a cuidar.

“Tenemos una carrera transparente y clara. Yo soy una persona sumamente cuidadosa, con mis ingresos y egresos”, señaló.

En otro momento, consideró que, a pesar de estar en una reunión privada, Kenji Fujimori está difamando, por lo que esperará su pronta rectificación, sin descartar otras acciones legales.

“Lo que deberíamos pedir a Kenji Fujimori es que muestre una prueba. Y a Jorge Barata, que sería muy útil que nos diga quiénes han sido esos congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht. No hay ningún problema en que se investiguen las cosas”, puntualizó Galarreta Velarde.

