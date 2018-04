Galarreta: Si avanza el terrorismo, habrá muchos responsables

El presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, advirtió que ante un eventual escenario de un avance del terrorismo en el Perú, habrá muchos responsables, como aquellos que cambiaron las normas en el 2001 para enfrentar ese flagelo.

Fue al lamentar y criticar la reciente decisión judicial que ordena el arresto domiciliario de los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo Gil con el fin de que ambos afronten juicio por el atentado en Tarata y la matanza de Soras.

“El pueblo tendrá que identificar a los responsables de todo tipo como aquellos que asumieron responsabilidades políticas en el 2001 y no tuvieron la valentía de ponerse firme frente al tema terrorismo”, dijo Galarreta, en referencia a los cambios que se hicieron a la legislación antiterrorista.

Seguidamente, el presidente del Congreso consideró importante recordar y enseñar a nuestros jóvenes sobre quiénes fueron los genocidas terroristas y el rol que cumplieron nuestras fuerzas armadas.

“Como ciudadano y como alguien que creció bajo el terrorismo sanguinario de estos genocidas lamento el fallo judicial”, insistió Galarreta Velarde, luego de criticar que no se promuevan movilizaciones ni marchas contra el cuestionado fallo judicial.

“Mientras siguen enjuiciando a nuestros militares, se sigue soltando genocidas. Hasta ahora no he visto a los grupos de indignados en la Plaza San Martín. Qué pena que para eso no salen”, manifestó.

También señaló que cuando uno ve la sonrisa de “la bestia Abimael Guzmán” en la cara de los peruanos celebrando la orden judicial a favor de Osmán Morote, uno se acuerda de Diego García Sayán, Alejandro Toledo y otros.

Galarreta Velarde anunció que el Congreso seguirá promoviendo acciones para agradecer y resaltar el accionar de nuestros militares y policías frente al terrorismo, Por eso, este domingo, se develarán dos bustos en homenaje a Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez, héroes del operativo Chavín de Huántar, en el rescate de rehenes en la residencia del embajador del Japón.

CASO BENICIO RÍOS

En la rueda de prensa efectuada Sala Héroes Defensores de la Democracia, el titular del Parlamento también se refirió sobre el pedido de orden de captura contra el congresista Benicio Ríos (APP), dictado por el Poder Judicial.

Precisó que al día de hoy, no ha llegado ni un solo pedido para el levantamiento de la inmunidad del citado parlamentario. Agregó, que el Parlamento tomará las acciones que corresponden de acuerdo a Ley.

“No es que el Congreso se esté demorando o que no esté mirando el caso. No hay ningún pedido ni en mesa de partes ni en otra instancia del Parlamento. Si fuese el caso, inmediatamente será derivado a la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad”, adelantó Galarreta.

Seguidamente, aclaró que el único pedido formal que ha llegado es el relacionado al congresista Richard Acuña (APP).

Indicó que el Reglamento del Congreso señala que se debe esperar la sentencia firme para que se proceda el levantamiento de la inmunidad. Agregó que el caso del congresista Benicio Ríos está en la primera instancia.

También recordó que, según un fallo del Tribunal Constitucional, si un proceso de carácter penal se inicia con anterioridad a su elección como parlamentario, aún a este le queda la inmunidad de arresto.

Finalmente, el presidente del Congreso dijo que ha quedado claro que era “fanfarroneo” lo dicho por el legislador Kenji Fujimori, respecto al señalamiento de que habría recibido un supuesto aporte de Odebrecht para la campaña electoral.

Me gusta: Me gusta Cargando...