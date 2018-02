Fundamento jurídico para retirar invitación a Maduro es válido

Opina excanciller Eduardo Ferrero

El excanciller Eduardo Ferrero consideró válido haber apelado a la Declaración de Québec como fundamento jurídico para retirar la invitación de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima en abril.

Según remarcó, la Declaración de Québec es un documento de carácter político y jurídico importante que precisa que ningún país miembro de la cumbre podrá participar en ella si ha alterado el orden constitucional democrático.

“Lo que está haciendo Maduro en Venezuela no es democrático, está interrumpiendo el orden democrático; por tanto, se puede aplicar la declaración de Quebec aprobada por el propio Hugo Chávez”, dijo a la Agencia Andina.

No obstante, sostuvo que, si bien Maduro debería abstenerse de venir a la cumbre, aclaró que no está impedido de hacerlo.

Ferrero estimó que la declaración del Grupo de Lima respecto a que la presencia del mandatario venezolano ya no es bienvenida, no sería suficiente para impedirle venir, debido a que no están representados allí todos los países de la cumbre.

“Mientras sea presidente de Venezuela y no haya un acuerdo mayoritario de la cumbre sí puede venir, pues se trata de una actividad de carácter multilateral”, explicó el excanciller.

Frente a ese contexto, dijo, quedaría por aceptar que venga, pero no permitirle llevar a cabo otras actividades como manifestaciones públicas.

