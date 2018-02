Fuerzas políticas deben dar aportes para tener una buena ley de formación laboral

Afirma ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, consideró que todas las fuerzas políticas en el Congreso deben realizar sus aportes para lograr una ley de formación laboral que beneficie sin distinciones, a todos los jóvenes en el país.

Consideró que desde el Parlamento se debe apostar por leyes equitativas sin discriminar a nadie, en especial con los jóvenes en el país.

“Confío que todas las fuerzas políticas vamos a lograr una buena ley para todos los jóvenes”, sostuvo a la prensa, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Respecto a la ley de formación juvenil de autoría de la congresista Rosa Bartra, la ministra recalcó que se puede abrir el debate en torno a esta iniciativa y debe recibir mayores aportes de las bancadas en el Parlamento de la República.

“Lo único que pido es que no cerremos los oídos a los aportes, no se trata de medir fuerzas, no es un ring de box, es un espacio donde debemos empezar a pensar en la población que espera mucho de nosotros”, indicó Choquehuanca, quien también es congresista de la República.

La congresista de Fuerza Popular, Rosa María Bartra, anunció hoy que retirará momentáneamente el dictamen que modifica la Ley 28518, denominada Ley de Modalidades Formativas Laborales, con la finalidad de abrir un debate sobre la educación técnica en el Perú.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...