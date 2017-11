Fuerzas armadas de Brasil, Colombia y Perú crearán base militar en la Amazonia

Junto a EEUU

Las Fuerzas Armadas brasileñas en conjunto con las de Estados Unidos, Colombia y Perú, se aprestan a crear una base militar en pleno corazón del Amazonas. Según el general Guillerme Theophilo Gaspar de Oliveira, que fue jefe del Comando de Amazonas hasta 2016 y ahora revista como jefe de logística del Ejército, será una “base logística internacional”, cuyo objetivo es el de “asistencia humanitaria”.

Comenzará a funcionar durante el ejercicio militar de los cuatro países que tendrá lugar entre el 6 y el 13 de noviembre próximo. El operativo cuadripartito bautizado Amazonlog 17 tendrá como escenarios las pequeñas ciudades de Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú), que comparten la triple frontera amazónica.

En sus declaraciones, realizadas a un periodista de Folha de Sao Paulo, el general sostuvo que “los Estados Unidos están colaborando para un bien superior”. Dijo que la operación Amazonlog recibirá en total militares de 49 países. Brasil aportará 1533; Colombia 150 y Perú 120. De Estados Unidos vendrá 30 más un avión Hércules 130. Entre quienes enviarán observadores se cuenta Venezuela –fronterizo con Colombia y Brasil—, Japón y Rusia. A ellos se sumarán también Alemania y Canadá.

Oliveira se esmeró en señalar: “Nosotros fuimos a Estados Unidos a invitarlos a que participen”. En cuanto a los ejercicios, estos apuntan a “resolver” las “eventuales” olas de inmigrantes procedentes de Venezuela o Colombia. Pero en simultáneo se simularán escenarios de combate a incendios forestales y socorro de víctimas de catástrofes que puedan afectar a América del Sur, tales como terremotos, maremotos, sequías o inundaciones. La región, sin embargo, carece de cualquiera de esas posibilidades: no es área de temblores y dista del mar cuatro horas y media de avión. Esto podría dificultar las escenificaciones para el entrenamiento.

El gobierno de Michel Temer había desmentido en mayo último la existencia del proyecto. El ministro de Defensa Raúl Jungmann llegó a decir ante el Senado, donde fue convocado para informar, que se trataba apenas de una versión. “Esto no existe. No pasa de una fake news (noticias falsa)”. En aquella oportunidad, el funcionario señaló que la doctrina de defensa de Brasil no permite la presencia de tropas extranjeras en el país, a no ser las procedentes de América del Sur. Subrayó, en ese momento, que lo que sí era verdad es que habría observadores de Estados Unidos y de otros países en “acciones puntuales”.

En su visión, los militares de EE.UU traerán a Brasil tecnologías relacionadas con la asistencia humanitaria en catástrofes naturales. Pese al plan “humanitario”, hay otro objetivo estratégico: combatir el crimen organizado, es decir, el tráfico de drogas que fluye por la región. A un puñado de quilómetros de Leticia, separada apenas por una calle de Tabatinga, hay un batallón de la selva colombiano en cuyas instalaciones funciona, además, una oficina de la DEA.

