Fuerza Popular no teme lo que pueda decir Kenji Fujimori, reitera Becerril

Fuerza Popular (FP) no tiene miedo de lo que pueda decir ante la Fiscalía el congresista Kenji Fujimori, aseguró hoy el parlamentario Héctor Becerri.

Indicó que si su excolega de bancada, Kenji Fujimori tiene algo que decir sobre presuntos hechos de corrupción, le corresponde denunciarlo.

“Si hay algo, que lo diga de una vez, eso de amenazar no es correcto, no tenemos miedo de lo que pueda hablar, Keiko Fujimori ya ha precisado que no recibió ni un sol (para su campaña)”, afirmó.

Reiteró que su partido ha negado las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, quien afirma que entregó 1.2 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori. Dijo que no se oponen a que estos hechos se investiguen.

“Este acto desesperado (las declaraciones de Kenji Fujimori), dice que queremos recuperar la mayoría, si alguien es desaforado entra en su reemplazo gente del mismo partido, no sé qué le asombra”, afirmó.

Ayer el congresista Kenji Fujimori difundió un video en el cual asegura que será testigo en todas las investigaciones que sea sean necesarias y demostrará “quiénes son los corruptos”.

En su video, el menor de los Fujimori señala también que se habría repartido presupuesto para obras a congresistas de Fuerza Popular en el proyecto de presupuesto aprobado en el Congreso.

Al respecto, Héctor Becerril consideró usual en el Congreso pedir a los parlamentarios hacer llegar a la Comisión de Presupuesto, en manos de Fuerza Popular, las obras importantes para que el presupuesto de la República sea descentralizado.

El parlamentario refirió que “eso se ha hecho siempre” y que algunas obras enviadas por los parlamentarios se aprueban y otras no, sin que ello implique corrupción.

“Kenji quiere trasladarnos su responsabilidad, su situación de corrupción queriendo torcer la voluntad de los parlamentarios, eso es grave, una acusación constitucional puede dar lugar a una inhabilitación y podría terminar en la cárcel”, apuntó.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...