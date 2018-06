Fuerza Popular buscará presentar lista multipartidaria a Mesa Directiva

Afirma vocera alterna de agrupación, Milagros Salazar

Fuerza Popular buscará presentar una lista multipartidaria a la elección de la Mesa Directiva, tal como lo hicieron en los dos anteriores procesos, aseguró la vocera alterna de esta bancada, Milagros Salazar.

“Nosotros tenemos programado discutir en fines de junio y primeros días de julio este tema para presentar una propuesta alternativa, buscando apostar por una mesa multipartidaria como hemos venido promoviendo”, señaló en declaraciones a la Agencia Andina.

Precisó que es válido y saludable que alguna otra agrupación política proponga una candidatura de oposición, aunque subrayó que una presidencia ejercida por Fuerza Popular garantiza una correcta conducción del Parlamento.

En ese sentido, instó a que algunas de las agrupaciones del Congreso dejen sus intereses partidarios y apuesten por una propuesta de manera conjunta.

“Todavía no conversamos sobre este tema, todavía no está en agenda, eso lo veremos cuando lo hemos programado, no entiendo porque otras agrupaciones partidarias están tan apuradas por definirlo”, agregó.

Asimismo, pidió a las bancadas contrarias a Fuerza Popular a no “vociferar” en contra de la agrupación mayoritaria en el Congreso, solo con la intención de descalificar a la actual Mesa Directiva.

“Si quieren presentar una lista conjunta que la presenten, pero no pueden inventar algo en relación a Fuerza Popular. Si hay denuncias que se investiguen, solo si se demuestra que existió algo malo, recién podrían hablar mal”, añadió.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...