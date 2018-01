Fuertes tensiones en reunión de bancada de Fuerza Popular

Congresistas que no apoyaron vacancia se retiraron y denunciaron maltrato

La reunión semanal de la bancada de Fuerza Popular registró esta noche fuertes tensiones entre los congresistas que respaldan a Keiko Fujimori y el grupo que rechazó apoyar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que están alineados en torno al legislador Kenji Fujimori.

Según informó Kenji Fujimori a través del Twitter, los diez congresistas que votaron por la abstención en la vacancia realizaron sus descargos en la reunión, pero fueron objeto de “violencia verbal injustificada”.

Por ello, dijo, este grupo decidió retirarse de la reunión.

En la cita, los mencionados legisladores sustentaron por qué emitieron un voto contrario al de la mayoría de la bancada durante la vacancia, informó el congresista Clayton Galván.

“Hemos hecho un descargo, posiblemente formen una comisión disciplinaria (…) no sé si nos van a sancionar, o si lo amerita; creo que cada uno asume su responsabilidad”, indicó a la prensa al retirarse del encuentro.

Galván dijo que llegaron a la reunión en su local partidario “con toda la humildad y respeto posible”.

Por su parte, la legisladora Maritza García, una de las que no apoyó la vacancia, fue clara al comentar el tenor de la reunión: “Prefiero guardar silencio. Tenemos ganas de luchar, pero son momentos difíciles. Yo no puedo someterme a un partido que quiere doblegar mi voluntad… de verdad prefiero retirarme (…) no hay nada más que decir (…) 10 contra 61, es obvio que la reunión ha sido dura y todo son ataques y ataques”, manifestó.

García evadió las preguntas de los reporteros sobre si continuarían formando parte de la bancada de Fuerza Popular.

Posteriormente, Kenji Fujimori volvió a usar sus redes sociales para reiterar que cuando se trata de un voto de conciencia no es necesario dar explicaciones.

Respuesta de Fuerza Popular

Ante la posición de Kenji Fujimori, legisladores cercanos a Keiko Fujimori negaron haber maltratado a los nueve parlamentarios en mención y lamentaron que hayan optado por retirarse de la reunión.

“Queremos escucharlos y en ningún momento hubo ningún maltrato (…) me ha molestado ver en los medios a estas nuevas estrellas mediáticas despotricar contra nosotros que nada les hemos hecho”, indicó Franceso Petrozzi en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, la congresista Leyla Chihuán fue más allá y le respondió directamente a Kenji Fujimori a través de las redes sociales:

Además de García, los congresistas de Fuerza Popular que se abstuvieron en la votación de la vacancia fueron Lizbeth Robles, Bienvenido Ramírez, José Palma, Clayton Galván, Estrellita Bustos, Guillermo Bocangel, Sonia Echevarría, Marita Herrera.

(Fuente: Andina)

