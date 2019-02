Freddie, La leyenda: espectáculo de danza

¡Tributo a un grande! “Freddie, La leyenda” es un espectáculo de danza de primer nivel como reconocimiento a la vida y carrera de la estrella del rock, Freddie Mercury, que será protagonizado por el destacado bailarín Pedro Ibáñez del 21 al 24 de marzo en el Teatro Ricardo Blume, de Jesús María.

El baile nos llevará a un viaje por los momentos más importantes de la vida del vocalista de Queen: Sus romances, los excesos en los que cayó, su sexualidad, la enfermedad que lo llevó a la muerte y, por supuesto, su legado musical.

Los fanáticos de Freddie Mercury y de la danza podrán disfrutar de canciones como “Radio Gaga”, “Save me”, “Love of my life” y “Somebody to love”, entre otros grandes éxitos de la legendaria banda.

Pedro Ibáñez ha sido bicampeón de “El Gran Show”, impactó con su participación en “Los 4 Finalistas – Baile” y nos robó el aliento como Billy Elliot adulto, en la obra musical del mismo nombre: “Billy Elliot, El musical”.

Además es el primer peruano en formar parte del cast de artistas del Royal Caribbean y actualmente forma parte del elenco de “Pantaleón y las Visitadoras, El musical”.

Lo acompaña Alejandra Valera, bailarina con formación en ballet, jazz y salsa, quien estuvo a cargo de la dirección coreográfica de “Billy Elliot, El musical” y que ha participado en “Mamma Mia” y “Sweet Charity”, entre otros. Ella interpretará a Mary Austen, mujer muy importante en la vida de Freddie.

Completando el elenco tenemos a Nicolás Vilallonga, Ana Paula Delgado, Yamila Molina, Gerson del Carpio, Lermagd Alvarez y Naidubys Ferrer.

La dirección coreográfica está a cargo del bailarín y coreógrafo uruguayo Gastón Curbelo, con la asistencia de Cary Rodríguez Vera, mientras que la dirección artística está a cargo de Manuel Rodríguez y Lorena R. Vera.

Las funciones serán el 21 y 22 de marzo a las 8 de la noche, y el 23 y 24 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Ricardo Blume (Jirón Huiracocha 2160 – Jesús María). Las entradas están a la venta en Joinuus.

