Francia enfrentará a selección peruana evitando repetir errores del pasado

Por Grupo C de Mundial Rusia 2018

Con Perú como una de sus rivales en el Grupo C, Francia buscará en el Mundial de Rusia (14 de junio – 15 de julio) desterrar los recuerdos de la dolorosa derrota en el tiempo extra de la final de la Eurocopa 2016 contra Portugal.

Las expectativas son altas alrededor del combinado galo, que con una de las escuadras más fuertes de su historia aspira a ganar su segundo título mundial (tras el de 1998) y que se ha dado el lujo de dejar fuera de la convocatoria a jugadores como Dimitri Payet, Kingsley Coman, Karim Benzema y Anthony Martial.

Un sorteo benévolo no ha hecho más que aumentar la presión sobre el grupo que dirige Didier Deschamps, que entrará en escena el 16 de junio en el Grupo C enfrentándose a Australia, antes de medirse a Perú (21 de junio) y Dinamarca (26 de junio)

Pero otros equipos de Francia tan ‘ilustres’ como el actual cayeron en desgracia encuadrados en grupos de apariencia similar.

Las dolorosas derrotas ante Senegal y Dinamarca hicieron que los Bleus se marcharan a casa en la primera fase mundialista pese a llegar a Corea y Japón 2002 con la vitola de campeones, mientras que el conjunto dirigido por Raymond Domenech se inmoló hace ocho años en Sudáfrica 2010 perdiendo ante los anfitriones y México.

Francia también mostró escasa fiabilidad en la fase de clasificación, cayendo ante Suecia y empatando con la débil Luxemburgo antes de finalmente liderar su grupo.

Pese a todo, debería tener pocos problemas para superar la modesta oposición del Grupo C, con Antoine Griezmann y Kylian Mbappe como delanteros estrella.

La Dinamarca de Christian Eriksen podría ser su principal oponente ya que Perú parece que no podrá contar con su capitán y talismán Paolo Guerrero después de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ampliara su sanción por dopaje de 6 a 14 meses.

Australia ha arruinado pronósticos en anteriores Mundiales, pero tiene un equipo envejecido que se clasificó para Rusia arrastrado por el veterano centrocampista Tim Cahill en un desempate contra Siria.

Mientras no vuelvan los fantasmas del pasado, Francia debería dejar a sus adversarios del Grupo C en un segundo escalón, aunque los galos también cargarán con la ansiedad de no poder fallar para evitar un duelo en octavos con la Argentina de Lionel Messi, favorita a hacerse con el primer puesto en el Grupo D.

(Fuente:Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...