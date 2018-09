FPF viene realizando visorías en los centros de desarrollo de todo el país

La Federación Peruana de Fútbol, a través de la Unidad Técnica de Menores, viene realizando la segunda tanda de visorías en los veintiséis Centros de Desarrollo alrededor del país. Este martes 18 de septiembre finalizaron las visitas a los CD de San Martín, Arequipa, Puno, Huancavelica y Chancay.

En los meses de junio y julio se realizó la primera tanda, la cual tenía como objetivo principal la captación de jugadores en todos los rincones del Perú, mediante los profesores de cada Centro de Desarrollo, los cuales son los directores técnicos de las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Esta segunda tanda, iniciada el lunes 3 de septiembre, y que busca la captación de talento de los CD para las divisiones juveniles de los clubes profesionales, ya tiene realizadas veinte visitas de parte de los representantes de la FPF.

Durante los meses de octubre y noviembre se disputará el Reto Regional BBVA S-12, S-14 y S-16, torneo que disputan las selecciones de todos los Centros de Desarrollo FPF y que es una vitrina para que los clubes profesionales puedan identificar el talento de cada región. Este torneo se divide en cuatro zonas, las cuales disputan una fase de grupos en donde las mejores selecciones pasan a una fase final y luego la Final Nacional.

Cabe mencionar que las visorías de los profesores FPF continuarán en los siguientes días en los Centros de Desarrollo de Tumbes, Lambayeque, Apurímac, Amazonas y Lima Norte I y II.

