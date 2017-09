FP Y FA anuncian que no darán voto de confianza

Los congresistas de Fuerza Popular y de Frente Amplio tácitamente anunciaron que no le darán el voto de confianza que solicitó esta tarde en el Pleno del Congreso, el ministro Fernando Zavala.

Durante la intervención de los representantes del principal partido de oposición y el anuncio de Hernando Cevallos (FA), ellos expresaron claramente que ha sido un juego audaz de Zavala el pedido de confianza cuando, incluso, no se había planteado una moción de censura a la ministra de Educación.

Pese a la defensa que hizo en su intervención Gloria Montenegro (APP), señalando que sí existen políticas públicas en el sector Educación y que el gobierno está involucrado en un ciento por ciento, los congresistas que le sucedieron, como Rolando Reátegui, Edwin Vergara y Tamar Arimborgo, cuestionaron la actuación de Marilú Martens.

Reátegui dijo que el actual gobierno era el de la justificación, que no tomaba decisiones; por ejemplo, parar la venta de Olmos. Preguntó si los dos ministros han mejorado la educación en el país. Afirmó que la población se ha cansado de un “gabinete de lujo” cuando en la realidad es una desgracia. Por su parte, Vergara dijo que la meritocracia no se negocia y preguntó que se diga un solo objetivo que haya logrado la ministra de Educación. Agregó que Zavala ha colisionado con el Congreso cuando ha pedido el voto de confianza para el gabinete. Pidió reflexión al gabinete Zavala.

Arimborgo Guerra recordó a su vez que a la ministra Martens se le ha acusado de incapacidad, de estar de espaldas a los maestros y que ella ha demostrado incapacidad, falta de acción frente a la huelga, falta de claridad en las evaluaciones y una pésima gestión en el magisterio.

Su colega de bancada Víctor Albrecht comentó en su intervención que la ministra no ha tenido capacidad de enfrentar una situación que era demandada por el magisterio y que le parecía increíble el manejo que se ha tenido de la huelga magisterial. Dijo que Fernando Zavala “no supo cuidar a sus ministros”.

A continuación usaron de la palabra los congresistas Úrsula Letona y Segundo Tapia Bernal. Letona dijo que no solo debería irse la ministra de Educación, sino mucho antes debieron haberlo hecho los ministros de Salud, del Interior y de Justicia. Calificó la decisión de Zavala como un “acto audaz”, acertada o no, que obliga a hacer múltiples reflexiones. Señaló que los indicadores económicos muestran que no se está bien, que no existen reformas estructurales. No hay siquiera una obra de envergadura que signifique desarrollo. Pidió un giro en el gobierno porque existe falta de liderazgo, incapacidad, inoperabilidad y escasez de logros.

Tapia anunció que no se le dará el respaldo solicitado por el ministro Zavala y criticó la cuestión de confianza solicitada. “No le vamos a tener miedo, no somos obstruccionistas, como tampoco somos responsables de la incapacidad de los ministros de turno”, sostuvo.

A su vez, por el Frente Amplio, el congresista Hernando Ceballos Flores dio a conocer que su bancada no le dará el voto de confianza porque el gobierno “no lo merece”. Dijo que era una “jugada irresponsable” que había hecho el jefe del gabinete y que lo que se busca era quitarle la capacidad de respuesta del Congreso, que no es el administrador de la crisis del Ejecutivo.

