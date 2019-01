FOX Premium da a conocer primera imagen oficial de esperada “THE NEW POPE”

En la foto Jude Law y John Malkovich, protagonistas de la secuela de la aclamada y controversial serie “The Young Pope” del galardonado Paolo Sorrentino, aparecen con sus atuendos de sumos pontífices

La nueva serie limitada se encuentra en etapa de producción en Italia y se emitirá en exclusiva en América Latina en FOX Premium y en la App de FOX

Su anterior entrega se encuentra disponible completa sólo en la App de FOX en América Latina

FOX Premium, responsable de los derechos exclusivos de emisión de la serie en América Latina, dio a conocer la primera imagen oficial de la esperada secuela “The New Pope”. La foto presenta a los dos veces nominados a los Premios de la Academia® Jude Law y John Malkovich en sus atuendos de sumos pontífices.

Luego de una excelente recepción de su primera entrega “The Young Pope”, disponible completa y en exclusiva en América Latina en FOX App, los nuevos ocho episodios que compondrán a “The New Pope” se encuentran en etapa de producción con la dirección del ganador del Premio de la Academia® Paolo Sorrentino, responsable de, entre otras producciones, “La Grande Belleza” (2013) y “The Young Pope” (2016).

El elenco de “The New Pope” está liderado nuevamente por Jude Law y suma al talentoso John Malkovich (“In the line of fire” / “Places in the heart”) para la nueva temporada. Además, regresan el peruano Ramón García, los italianos Silvio Orlando (“El Caimán”) y Maurizio Lombardi (“Dov’è Mario?”); el español Javier Cámara (“Hable con Ella”); la belga Cécile de France (“Más Allá de la Vida”) y la francesa Ludvine Sagnier (“Swimming Poool”). Dentro de las nuevas caras del reparto se destacan Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini.

“The New Pope” cuenta con guion de Paolo Sorrentino junto a Umberto Contarello y Stefano Bises, y se trata de la segunda serie limitada de Sorrentino centrada en el mundo del papado moderno.

A poco de confirmarse la nueva entrega de la polémica saga e incluso antes de que comenzara el rodaje, FOX Premium había anunciado en mayo de 2017 la adquisición de los derechos de emisión exclusiva para América Latina de “The New Pope”. Los 10 episodios de una hora de su predecesora están disponibles en exclusiva en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium en toda América Latina y abonados al paquete FOX+. La nueva entrega se podrá disfrutar también en el servicio.

Una controversial historia inicial

Aclamada por la crítica latinoamericana, “The Young Pope” narra la controvertida historia del inicio del pontificado del papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia. Interpretado por el talentoso Jude Law, el atractivo, mordaz e impredecible Pío XIII, debe navegar las disputas de poder del Vaticano, cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución.

Sigue las novedades de las mejores series, películas y deportes en vivo en las redes sociales de FOX Premium:

• Facebook: FOXPremiumLat (https://www.facebook.com/FOXPremiumLat/)

• Twitter: @FOXPremiumLat (https://twitter.com/foxpremiumlat)

• Instagram: FOXPremiumLat (https://www.instagram.com/foxpremiumlat/)

Me gusta: Me gusta Cargando...