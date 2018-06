Foods Like Home comida casera por delivery

Empresa peruana rompe esquemas revolucionando el mercado de la comida rápida LANZAN NUEVA EMPRESA DE COMIDA CASERA POR DELIVERY Ante la demanda en el mercado peruano de los food start up sobre la comida casera nace Foods Like Home, una propuesta innovadora que busca satisfacer las necesidades de personas que no pueden disfrutar de la comida hecha en casa por cuestiones de tiempo.

Foods lo lleva al hogar, trabajo o institución de la forma más rápida y con sabor inigualable. La iniciativa se genera, especialmente, porque cada día es menos recurrente ir al supermercado a comprar los ingredientes básicos para preparar algo en casa, es más, las nuevas generaciones ya no solo no tienen tiempo sino tampoco el afán por preparar algo temprano para llevarlo al trabajo o para comer en el día, pero eso no da pie a que no se pueda comer saludable, rico y con la alta calidad que ofrece Foods.

Marianella Napuri, socia fundadora de Foods, nos comenta: “Foods nace ante una necesidad propia, en más de una ocasión me costó preparar mi almuerzo temprano, por una cuestión de tiempo, ir al trabajo luego a la universidad y en ese training, hay que ser sinceros, se te complica el día y terminas comiendo la hamburguesa de siempre o a veces una gaseosa y una galleta, resignada, empecé a ver que no era a la única a que le ocurría eso, sino que contaba con varias amistades que les pasaba lo mismo, por eso decidí crear Foods, como un alternativa para empezar a cambiarnos ese chip de no poder comer algo rico, casero y de calidad, de forma rápida”

Me gusta: Me gusta Cargando...