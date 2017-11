Florida aclara que no comercializa caballa en salsa de tomate

En comunicado, afirma que nunca tuvo ese producto en su portafolio

La empresa G. W. Yichang, dueña de las marcas de conservas de pescado Florida y Compass, aclaró hoy que no comercializa la presentación “Entero de caballa en salsa de tomate”, donde se detectaron parásitos y está bajo investigación.

En un comunicado difundido hoy, tras la alerta de Sanipes sobre conservas producidas por una empresa china y traídas al Perú, la empresa indicó que “Florida nunca ha tenido dicho producto en su portafolio”.

Añadió que, después de la alerta, el pasado 2 de noviembre se procedió a inmovilizar, paralizar y retirar toda presentación de la lata de conserva “Trozos de Caballa Florida”, aún cuando no se ha detectado irregularidades en este producto.

De igual manera, añadió, se ha suspendido inmediatamente todo tipo de relación con la empresa Tropical Food Manufacturing (NINGBO) Co. Ltd, que tenía certificado en el mercado nacional únicamente el producto en mención.

En la nota, G.W. Yichang deja en claro que Florida solo poseía un producto de NINGBO Co Ltd “Trozos de Caballa”, el cual no ha sido cuestionado.

“Expresamos nuestro interés y disposición para colaborar con las autoridades y anunciamos que tomaremos las acciones legales correspondientes, de ser el caso, con las empresas responsables”, añade el comunicado.

El fin de semana, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) alertó a la población a no consumir las conservas de pescado producidas por la empresa china Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd. al haber detectado presencia de gusanos parásitos en un lote de sus productos.

Los parásitos (nemátodos anisákidos), según Sanipes, se encontraron en el lote de Entero de Caballa en Salsa de Tomate que contaba con Certificado Sanitario de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ).

(Fuente: Andina)

