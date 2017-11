Fito Espinosa y la banda We The Lion se unen para crear el libro “Violet”

Gracias a la tecnología de la HP Spectre x360, el artista plástico Fito Espinosa creó un conjunto de ilustraciones inspiradas en cada canción del nuevo álbum de We the Lion.

HP Inc. presentó el nuevo proyecto de la marca, el libro-álbum “Violet”, ilustrado por el reconocido artista plástico Fito Espinosa, inspirado en cada canción del nuevo álbum del mismo nombre de la banda peruana de folk “We the Lion”.

Este trabajo conjunto del artista con los músicos fue posible gracias a la alianza de ambos con Hp Inc. El trabajo de Fito Espinosa se realizó en una HP Spectre x360, con Windows Ink, logrando así la sinergia entre tecnología, arte y música que tanto apoya la marca.

Las ilustraciones narran los diferentes momentos de la historia de amor contenida en “Violet”, el disco debut de la banda. Para realizarlas, Fito Espinosa aprovechó la tecnología Windows Ink que está disponible en la laptop HP Spectre x360.

“Este proyecto representa para HP el inicio de “Wonder”, inicitiva mundial que nos permite mostrar el lado mágico de la tecnología y como, unida al arte y a la música, contribuye a crear proyectos sostenibles y de largo alcance como este hermoso libro”, comentó Emilia Gutiérrez, gerente de marketing de HP Inc. Perú.

El anunció de esta alianza se dio a conocer el pasado 22 de noviembre en un evento organizado en el Club de Leones que contó con la participación del artista Fito Espinosa, quien estuvo ilustrando en vivo en el concierto de la banda “We the Lion” que se ofreció en el lugar.

“Este es el primer proyecto que hago íntegramente en digital. Adaptarme al lápiz inteligente y realizar las ilustraciones en la laptop ha sido sumamente sencillo, todo se trabaja directamente en ella y me permite hacer las modificaciones y precisiones al dibujo que yo considere necesarias. El apoyo de la marca ha sido incomparable y muy valioso”, señaló Fito Espinosa.

Este proyecto continua la labor realizada en conjunto con We the Lion para la creación del primer video ilustrado del Perú, que fue intervenido por los fanáticos de la banda gracias a las laptops Spectre y Pavilion x360 distribuidas en distintos eventos promovidos por la banda y activaciones de la marca.

“Estamos muy soprendidos de lo que esta tecnología ha podido lograr, gracias al apoyo de HP, nuestra idea de lanzar una versión ilustrada de ¨Violet¨ junto a Fito Espinosa pudo ser llevada a cabo. Es muy fácil utilizar esta plataforma y los resultados son impactantes, explicó Alonso Briceño, vocalista de la banda We the Lion.

Magia

A esta gran campaña se suma Magia, una ONG de apoyo voluntario a niños con cáncer. La organización posee un albergue donde llegan niños de todo el Perú y gracias a esta iniciativa tendrán acceso a parte de las ganancias por la venta del libro, que también será distribuido a través de su página web.

“La asociación Magia, por los niños con cáncer, está muy agradecida de ser parte de este proyecto que engloba tecnología y arte. Nos entusiasma que Fito Espinosa, We the Lion y HP Inc. se unan a nosotros y nos permitan seguir haciendo Magia con el fin que ningún niño con cáncer en el Perú se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos”, agregó Luisa Graña de Belmont, presidenta de Asociación de Voluntarias.

El libro se venderá a un precio de S/90.00 en las principales librerías del país y en Saga Falabella junto a la HP Spectre x360, donde los primeros compradores podrán adquirir una ilustración autografiada de Fito Espinosa. Además, la publicación costará S/.85 en los canales de venta de Magia.

Me gusta: Me gusta Cargando...