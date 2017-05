Fiscal Landa resolvería caso de esterilizaciones forzadas en un par de meses

Lima.- El fiscal Luis Landa resolvería en dos meses el archivamiento de la investigación sobre el caso de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, estimó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.

Según explicó, Landa deberá confirmar si la investigación es archivada, o si pide interponer una nueva denuncia.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, a cargo de la magistrada Marcelita Gutiérrez, archivó el caso de las 76 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento, al considerar que no hubo pruebas para determinar una acusación contra Fujimori o sus exministros de Salud de entonces.

“Está en manos del fiscal (Luis) Landa; he conversado con él y aunque no me ha dado fechas, estimamos que en un par de meses tome una decisión, pero sacando cuentas más o menos hablamos de sesenta días”, dijo a la Agencia Andina.

Rivera manifestó que un adjunto de Landa está realizando el análisis de todo lo ocurrido durante el proceso de investigación preliminar, por lo que tendrá una visión importante sobre la decisión tomada por la fiscal Gutiérrez.

“Lo que se le ha pedido a Landa es que haga una valoración general del conjunto de la prueba que Marcelita Gutiérrez no valoró, así como el fundamento de su archivamiento. Nosotros hemos cuestionado no en términos generales sino puntuales, los elementos que no se habrían tomado en consideración”, aseguró.

Explicó que si Landa confirma la decisión de archivamiento “nos olvidamos del caso y seguro tomaremos una decisión de acudir al sistema interamericano”, pero también existe la posibilidad de que ante la evidencia probatoria acredite hechos delictivos y pida que se formule denuncia penal.

“Se daría una orden al fiscal provincial para que denuncie a un grupo de personas, por tales delitos y, ante ello, una fiscal tendrá que cumplir ese pedido. Ella (Marcelita Gutiérrez) legalmente estaría obligada”, agregó.

(Fuente: Andina)

